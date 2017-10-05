В Польше молодую украинку заставляли раздеться в отделении полиции

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В польском городе Вроцлав полиция задержала 21-летнюю украинку. Ее удерживали в отделении почти сутки, сообщает Gazeta Wyborcza.

Как сообщает издание местный житель обвинял гражданку Украины в похищении его телефона. Оказалось, что это был ее бывший парень, а в телефоне было множество их совместных фотографий, а вызов полиции произошел во время ссоры.

Однако девушка была доставлена ​​в комиссариат, где ее продержали почти сутки без всяких объяснений. По словам потерпевшей, ее дважды заставили полностью раздеться для обыска. А один из представителей полиции пугал ее депортацией и сказал, что "не хочет украинцев во Вроцлаве".

Отпустили девушку только на следующее утро без предъявления обвинений. При этом представитель полиции в разговоре с журналистами подтвердил задержание и отметил, что все происходило в рамках закона. Однако потерпевшая уже нашла адвоката и собирается требовать возмещения.