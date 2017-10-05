Корнейчук: Порошенко напомнил украинцам, что они - рабы

РИА Новости Украина

Во вторник Верховная Рада проголосовала за судебную и пенсионную реформы. Премьер Владимир Гройсман назвал пенсионную реформу — историческим решением. Поздравил украинцев с этим событием и президент Петр Порошенко. По его словам, принятие пенсионной реформы в Украине позволит поднять размер пенсии для 9 млн пенсионеров.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год.

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Cогласно закону отменяется налогообложение пенсий работающих пенсионеров. Размер и условия назначения минимальной пенсии по возрасту будут пересмотрены. Закон предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.

Комментируя принятие Радой пенсионной реформы, политический аналитик Дмитрий Корнейчук отмечает, что президент Петр Порошенко демонстративно показал украинцам, что их мнение не имеет значение.

"Откровенно нагло протащив в Раде пенсионный геноцид и тотальную украинизацию, Порошенко демонстративно показал всему народу: вы — рабы и холопы, мнение которых не имеет значение", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Facebook Дмитрия Корнейчука Комментарий Дмитрия Корнейчука

По словам политолога, ведь ""проглотили" повышение тарифов в 10 раз — "проглотим" и все остальное".

"А дальше будет еще принят медицинский геноцид и дерибан земли. Может, таки признаем честно, что мы — народ рабов? И сразу станет легче жить…" — задается вопросом эксперт.

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