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    Драка украинцев на вокзале в Риме вызвала панику

    (обновлено: )60733
    В полиции сообщили, что драку между украинцами удалось остановить только после вмешательства охранника вокзала, прибывшего на место наряда полиции и карабинера.
    Полиция Италии. Архивное фото
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Трое граждан Украины арестованы в Риме после устроенной ими драки на одной из станций пригородных поездов, сообщает управление полиции итальянской столицы.

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    Конфликт вспыхнул на перроне посреди ожидающих поезд пассажиров. Трое украинцев вступили в потасовку друг с другом, обмениваясь ударами ногами и руками, один из них вытащил нож. На железнодорожной платформе началась паника.

    Драку удалось остановить после вмешательства охранника вокзала, прибывшего на место наряда полиции и карабинера, который оказался на месте происшествия в свободное от службы время.

    "Трое иностранцев с немалыми трудностями были блокированы",- говорится в сообщении.

    В результате потасовки украинцев случайно пострадала женщина, получившая травмы от падения на землю. Один из арестованных украинцев доставлен в больницу с травмами лица. Срок его госпитализации оценивается в две недели.

    Ранее сообщалось, что в ходе драки в облсовете Киева пострадал один депутат.

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