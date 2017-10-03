Драка украинцев на вокзале в Риме вызвала панику

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Трое граждан Украины арестованы в Риме после устроенной ими драки на одной из станций пригородных поездов, сообщает управление полиции итальянской столицы.

Конфликт вспыхнул на перроне посреди ожидающих поезд пассажиров. Трое украинцев вступили в потасовку друг с другом, обмениваясь ударами ногами и руками, один из них вытащил нож. На железнодорожной платформе началась паника.

Драку удалось остановить после вмешательства охранника вокзала, прибывшего на место наряда полиции и карабинера, который оказался на месте происшествия в свободное от службы время.

"Трое иностранцев с немалыми трудностями были блокированы",- говорится в сообщении.

В результате потасовки украинцев случайно пострадала женщина, получившая травмы от падения на землю. Один из арестованных украинцев доставлен в больницу с травмами лица. Срок его госпитализации оценивается в две недели.

Ранее сообщалось, что в ходе драки в облсовете Киева пострадал один депутат.