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    Группа из 53 украинцев предстанет перед судом в Польше

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    По данным прокуратуры, с сентября 2015 года до конца января 2016 года обвиняемые украинцы незаконно произвели около 52 миллионов сигарет и более двух тонн табака общей стоимостью свыше 4,7 миллиона злотых (около 1,3 миллиона долларов).
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Группа из 53 граждан Украины предстанет перед судом в Польше по обвинению в незаконном производстве сигарет, сообщает в среду прокуратура Варшавы.

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    "Окружная прокуратура в Варшаве направила в районный суд Жирардува и районный суд в Гродзиске-Мазовецком обвинения в отношении 53 граждан Украины, обвиняемых в производстве табачной продукции значительной стоимости без внесения в реестр производителей табачной продукции", — говорится в сообщении.

    По данным прокуратуры, с сентября 2015 года до конца января 2016 года обвиняемые незаконно произвели около 52 миллионов сигарет и более двух тонн табака общей стоимостью свыше 4,7 миллиона злотых (около 1,3 миллиона долларов). Обвиняемые были задержаны 27 января 2016 года в ходе расследования, проводимого прокуратурой совместно с полицией.

    Сообщается, что нелегально произведенные сигареты выдавались за белорусские и были соответствующим образом упакованы.

    Напомним, ранее варшавская полиция задержала недалеко от столицы Польши двух украинцев и полячку, а также изъяла 145 тыс. штук сигарет и более 300 кг резаного табака.

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