Хроника 30 сентября: выдворение украинцев из Польши, избиение в Запорожье

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В субботу, 30 сентября, Порошенко подписал указ о создании в Украине Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, в Одессе подрались противники и сторонники Саакашвили, в Запорожье избили участников Фестиваля равенства, Латвия поддержала новый закон Украины об образовании, звезда фильма "Такси" Сами Несери прибыл в Крым. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Украине создадут Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

Президент Петр Порошенко подписал указ о создании в Украине Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в рамках судебной реформы, соответствующий указ в субботу опубликован на его сайте. Он будет находиться в Киеве.

Стало известно, почему миссия МВФ не едет в Киев

Приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украину откладывается из-за отсутствия прогресса в вопросе назначения главы Нацбанка Украины вместо Валерии Гонтаревой, которая еще в мае подала в отставку, сообщает в субботу интернет-издание FinClub со ссылкой на источник в Нацбанке. Источник сообщил, что Петр Порошенко "пообещал МВФ внести согласованную кандидатуру нового главы Нацбанка в парламент, а теперь не хочет даже говорить на эту тему".

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В Запорожье "титушки" напали на участников Фестиваля равенства

Молодые люди спортивного телосложения напали в центре Запорожья на участников Фестиваля равенства, в котором принимают участие люди нетрадиционной ориентации, есть пострадавшие и задержанные. По словам одной из организаторов фестиваля Яны Сасиной, в результате столкновения пострадали две девушки — их госпитализировали, при этом задержали порядка 20 человек.

В Одессе подрались противники и сторонники Саакашвили

Драка между сторонниками и противниками бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили произошла возле памятника Дюку на Приморском бульваре в Одессе. Противники Михаила Саакашвили, среди которых замечены "автомайдановцы" и представители организации "Совет общественной безопасности", набросились на его сторонников с кулаками.

Звезда фильма "Такси" Сами Несери прибыл в Крым

Французский актер, исполнитель главной роли в фильме "Такси" и его продолжениях Сами Насери рейсом из Москвы в пятницу прилетел в Крым, где его встречали журналисты, поклонники и таксисты. Насери прилетел в Крым для участия в "Форуме мира", который проводится в Ялте. Насери внесен в базу сайта "Миротворец".

В Польше приняли закон о депортации нелегалов в Украину

В Сейме Польши 29 сентября 2017 принят закон о реадмиссии — возвращении иностранцев, незаконно пересекших границу между Польшей и Украиной. Протокол, на который распространяется действие закона, содержит технические положения об установлении детальных основ сотрудничества сторон при реализации задач, направленных на депортацию лиц, которые не соблюдают условий или утратили основания для легального въезда.

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Латвия поддержала новый закон Украины об образовании

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис назвал понятными действия Украины в языковом вопросе в контексте нового закона об образовании. Латвийский министр на примере своей страны подчеркнул важность создания предпосылок для получения учащейся молодежью знания государственного языка. По словам Шадурскиса, это позволяет избежать дискриминации на рынке труда.

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Крым ответил Киеву на планы судиться из-за моста

Судебные претензии Украины к России из-за строительства моста через Керченский пролив являются "гиблым мероприятием" и не способны остановить историческую стройку, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. Полонский подчеркнул, что нынешние власти некогда большой и хорошей страны — Украины — способны только давать поручение.