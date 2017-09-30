"Гнилое мероприятие". Крым ответил Киеву на планы судиться из-за моста

КИЕВ, 30 сен – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Судебные претензии Украины к России из-за строительства моста через Керченский пролив являются "гиблым мероприятием" и не способны остановить историческую стройку, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Президент Украины ранее поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста и нанесения, по его мнению, экологического ущерба.

Полонский подчеркнул, что нынешние власти некогда большой и хорошей страны — Украины — способны только давать поручение.

"Перспективы этого гиблого для них мероприятия оценивать не будут, знаю только, что подготовка и возможное рассмотрение этого документа будут иметь явный претензионный характер и решение даже на сегодняшний момент мы можем предугадать. Но смысл заключается в одном, что какие бы действия они не предпринимали, все равно Крымский мост будет построен и свяжет наконец полуостров Крым с материковой Россией", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, граждане Российской Федерации и гости страны будут с удовольствием ездить по мосту.

"Никакие иски, никакие претензии, особенно со стороны этого недогосударства, неспособны остановить исторического процесса", — подчеркнул вице-премьер.

Смотрите также: Похож на мост: новые фото строительства в Керченском проливе

Ранее украинская прокуратура открыла уголовное дело по статье "нарушение правил экологической безопасности" при строительстве моста через Керченский пролив. Как заявляют правоохранители, работы, которые ведутся на месте строительства, могут превратить Азовское море в Черноморский залив. роме того, украинская сторона опасается изменения химического состава воды в Азовском море.