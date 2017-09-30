Нацбанк и экономика Украины: есть ли жизнь после Гонтаревой

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Похоже, у Национального банка наконец-то появится новый полноценный глава. Как сообщают СМИ, Верховная Рада на следующей пленарной неделе планирует уволить "отпускницу" Валерию Гонтареву, а ее кресло займет нынешний первый зам Яков Смолий.

"Грехи" Гонтаревой

Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая и на сегодняшний день находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Смолий.

Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщала, что Петр Порошенко до конца сентября внесет в Раду кандидатуру нового главы НБУ. Примечательно, что статус Нацбанка без формального первого лица позволял президенту Порошенко управлять НБУ фактически в ручном режиме.

В то же время Генеральная прокуратура подозревает Гонтареву в целом ряде юридических "грехов": от злоупотребления служебным положением до соучастия в выведении средств из обанкротившихся банков.

Были близко, но нет

Ранее СМИ называли три потенциальные кандидатуры на роль главного в НБУ. Первая — замглавы регулятора Екатерина Рожкова. Ее именовали фигурой, близкой к президенту. При этом Рожкова фигурирует в ряде уголовных дел, в частности по банкротству банка "Михайловский".

Второй кандидат — председатель правления Райффайзен Банк Аваль (Украина) Владимир Лавренчук, однако он якобы не нашел должной поддержки во власти.

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А уже в сентябре активно заговорили о том, что в кресло главы НБУ вернется экс-премьер Арсений Яценюк. Он в 2004 году уже был заместителем, а потом и. о. главы НБУ, что стало, собственно, его трамплином в политическую элиту страны. Яценюка считали компромиссной фигурой для БПП и "Народного фронта", все еще сохраняющих пусть и хрупкое, но большинство в Верховной Раде.

Наследство "тети Леры"

Перед новым главой НБУ стоят огромные вызовы. Нужно исправлять, то что натворили "попередники": устранять последствия ликвидации 80 банков и работать с вкладчиками, стабилизировать банковскую систему и курс национальной валюты, возобновить кредитование банками бизнеса, без которого невозможно восстановление экономики.

Главе регулятора предстоит принять участие в переговорах с руководством МВФ, без финансовой подпитки которого стабильность курса гривны остается под вопросом.

Примечательно, что раньше МВФ отказался вести переговоры с исполняющим обязанности главы НБУ Яковом Смолием и вообще свернул переговоры с украинским руководством, поскольку оно провалило принятие земельной и пенсионной реформы.

Эксперты говорят, что Владимир Лавренчук на посту главы НБУ мог бы вернуть МВФ за стол переговоров и уговорить его пойти на компромисс, что позволило бы на время спасти гривну от девальвации. Но в таком случае Порошенко утратил бы свое влияние на финансовые и валютные потоки страны, что крайне опасно в условиях приближающихся президентских выборов.