Долинский: украинцы вдруг резко забыли, за что боролся Бандера

РИА Новости Украина

В Украине вступил в силу закон об образовании. Закон определяет, что языком образовательного процесса является государственный, то есть украинский язык. Седьмая статья закона предписывает, что полностью на родном языке дети нацменьшинств обучаются только на этапе дошкольного и начального образования. В связи с чем сразу ряд стран, имеющих наибольшие диаспоры в Украине, выразил обеспокоенность и пожаловался в Совет Европы.

Реакция соседних стран вызвала шквал негодования и возмущения у некоторых граждан Украины.

"Когда это надо, у украинцев происходит потеря памяти. Они вдруг резко забыли за что боролся Степан Бандера, за что боролась ОУН, где и как это происходило. А боролся Бандера и его коллеги в независимой Польше — там, где они родились, где они жили и чьими гражданами они являлись, — за то, чтобы украинцы – национальное меньшинство в Польше — могли разговаривать на своем родном языке, чтобы украинцы в Польше имели свои украинские школы и даже свои университеты – за это они боролись. И в этой борьбе они использовали оружие, ножи и пистолеты, терроризм, убийства и все остальные инструменты борца за родной язык", — написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

По его мнению, все недовольные абсолютно предсказуемой и справедливой реакцией Венгрии, Румынии, Словакии, Польши вдруг забыли, что современные украинские венгры спокойно жили в своей Венгрии и в Украину переезжать не собирались.

"Их страну взяли и поделили, и стали они жить в Советском Союзе, а теперь в Украине. И также румыны жили в Румынии, часть которой потом стала Украиной, и поляки, и словаки. Эти люди не мигранты – они живут здесь испокон веков!", — подчеркнул глава Украинского еврейского комитета.

Он считает, что это не вина современной Украины – так случилось — война и геополитика.

Читайте также: Эксперт: украинские военсклады охраняют пенсионеры

"Но, теперь это наш святой долг и обязанность цивилизованной страны, которая сама познала аннексию своей территории, которая подписалась под специальными международными обязательствами – сохранять, беречь и развивать эти языки и дать возможность совсем небольшим национальным общинам самим определять на каком языке их детям учиться и заботиться о своем будущем, без фальшивых завываний о заботе за будущее нацменьшинств в борьбе с русским языком", — заключил Долинский.