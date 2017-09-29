Закон или ЕС: Венгрия советует Порошенко забыть о европейской Украине

Владимир Матвеев, обозреватель

Венгрия в Европейском союзе обещает заблокировать любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции в рамках программы Восточного партнерства из-за того, что президент Украины подписал закона об образовании, ограничивающий изучение языка нацменьшинств.

По сути, разгорается дипломатический кризис между Украиной и Венгрией.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото

Из-за украинской реформы, ограничивающей права нацменьшинств в языковой сфере, отменил планировавшийся в октябре визит в Киев президент Румынии Клаус Йоханнис.

Венгрия заявила о намерении блокировать решения ЕС, которые в рамках "Восточного партнерства" будут направлены на сближение с Украиной, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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"Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине в международных организациях, особенно в ЕС. Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", – приводятся слова венгерского министра на сайте венгерского МИДа.

Сайт МИД также приводит его слова о том, что президент Петр Порошенко декларировал стремление Украины быть ближе к Европе, но решение о подписании закона является "далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении".

По словам представителей венгерских властей, подписанный закон негативно отразится на венгерском меньшинстве в Украине.

"Неприемлемо, что венгров, проживающих в Украине, лишают права учиться на родном языке в средней школе и университете", – сказал Сийярто.

По словам Сийярто, все это угрожает работе значительного числа венгерских школ в Закарпатской области и нарушает международные обязательства Украины.

Уже бьют в набат и представили национальных меньшинств. СМИ цитируют заместителя главы правления Киевского общества венгров Тибора Томпу, который говорит, что если власти не внесут необходимые коррективы в закон, то Закарпатье может "остаться без венгров", сообщает Радио Свобода.

По мнению экс-посла Украины в Венгрии Дмитрия Ткача, высказанному на пресс-конференции в Киеве, Будапешт может отозвать из Киева своего посла, если обострившаяся ситуация вокруг закона "Об образовании" не будет разрешена.

Такова реакция венгерских властей и представителей общины на подписание Порошенко Закона "Об образовании". Напомним, этот закон, который президент Украины подписал 25 сентября, вступает в силу 28 сентября. Он, кроме прочего, ограничивает право нацменьшинств на обучение на родном языке и предполагает постепенное внедрение полностью украиноязычного обучения.

В частности, закон предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе – первые четыре года. С пятого класса и в высших учебных заведениях все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Помимо острой реакции Венгрии, это положение реформы вызвало существенное беспокойство Болгарии, Румынии, Молдавии, Польши, Греции и России. Согласно американским СМИ, на языках национальных меньшинств сейчас обучаются примерно 400 тысяч детей в 735 учебных заведениях Украины.

Украине необходимо как можно скорее запросить оценку Совета Европы принятого закона "Об образовании", заявили европейские дипломаты.

"Мы приветствуем заявления о намерении украинской власти просить экспертного заключения Совета Европы и призываем сделать это как можно быстрее. Этот вывод следует должным образом учесть", – придала гласности позицию ведомства спикер Внешней дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич, сообщает Радио Свобода.

В Киеве, однако, не исключают, что решением языковой проблемы могут стать "компромиссные двусторонние соглашения с соседями", сообщает Радио Свобода.

В этом контексте министр образования и науки Украины Лилия Гриневич 6 октября обсудит с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом закон "Об образовании". Об этом она сказала в ходе брифинга после встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом.

В октябре Гриневич также встретится с коллегой из Венгрии и обсудит ситуацию с указанным украинским законом.