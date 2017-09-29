Жаркий танец. Звезда украинской поп-сцены "зажгла" в кружевном белье

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Украинская певица, участница дуэта "Потап и Настя" Настя Каменских продолжает выкладывать на своей странице в Instagram откровенные фотографии.

Несколько дней назад она разместила снимки в фиолетовом купальнике. Мнения интернет-пользователей тогда разделились: одни похвалили артистку за красивую фигуру, другие — обрушились с критикой, призывая "не перебарщивать".

В этот раз она решила выложить видео, на котором продемонстрировала идеальную фигуру.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Сен 27 2017 в 11:32 PDT

Каменских также показала "танец" в кружевном белье.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) Сен 27 2017 в 11:27 PDT

"Красота! Глаз радует!" - пишет dimarom454.

"Что за бред!?" - возмущается aroananna065.

"Нечем больше удивить", - отмечает dotsds.

"Что естественно, то не безобразно!" - добавляет mariaostapenko1325.

Ранее известная российская супермодель Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, примерила новый образ — на своей странице в Instagram она выложила фотографию, на которой запечатлена полуобнаженной и в водолазной маске.