наверх
29.09.201711:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Жаркий танец. Звезда украинской поп-сцены "зажгла" в кружевном белье

    (обновлено: )33713
    Настя Каменских поделилась на своей странице в Instagram новыми фотографиями и видео, на которых она запечатлена в кружевном белье и купальнике. Одни интернет-пользователи похвалили ее, другие, наоборот, раскритиковали.
    Настя Каменских
    Настя Каменских/Instagram

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Украинская певица, участница дуэта "Потап и Настя" Настя Каменских продолжает выкладывать на своей странице в Instagram откровенные фотографии.

    Несколько дней назад она разместила снимки в фиолетовом купальнике. Мнения интернет-пользователей тогда разделились: одни похвалили артистку за красивую фигуру, другие — обрушились с критикой, призывая "не перебарщивать".

    В этот раз она решила выложить видео, на котором продемонстрировала идеальную фигуру.

    Каменских также показала "танец" в кружевном белье.

    "Красота! Глаз радует!" - пишет dimarom454.

    "Что за бред!?" - возмущается aroananna065.

    "Нечем больше удивить", - отмечает dotsds.

    "Что естественно, то не безобразно!" - добавляет mariaostapenko1325.

    Ранее известная российская супермодель Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, примерила новый образ — на своей странице в Instagram она выложила фотографию, на которой запечатлена полуобнаженной и в водолазной маске.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Учебник украинского языка
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов