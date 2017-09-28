Закон об образовании. Порошенко готов учесть замечания Запада

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Киев может учесть замечания европейских партнеров и выводы комиссии Совета Европы при принятии в новой редакции закона о среднем образовании, заявил в четверг президент Петр Порошенко, выступая в Киеве перед учителями.

Накануне министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что допускает изменения в законодательстве в части языкового образования после заключения Венецианской комиссии по новому закону "Об образовании". В частности, по ее словам, могут быть внесены изменения не в сам закон об образовании, а в другие подзаконные акты, а также специальный закон относительно языкового образования. Министр ждет заключения экспертов в конце осени.

"Я хочу отметить, что результаты экспертизы и этой дискуссии, результаты переговоров с нашими европейскими партнерами могут быть учтены и в новой редакции закона о среднем образовании. Я уверен, что образование — это ключ к европейскому будущему Украины", — сказал Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

Закон "Об образовании", которым устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств в Украине, в четверг вступил в силу. Документ уже вызвал шквал критики со стороны ряда стран-соседей Украины. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Украины в ЕС, а сам документ назвал "позорным". В Москве также считают, что закон противоречит Конституции и международным обязательствам Киева.