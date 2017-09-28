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    Языковые щепки: Евросоюз возмущен украинским образованием

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (126)

    (обновлено: )16921
    Подписание президентом Порошенко скандального закона об образовании означает боль и страдания для украинского населения. Однако ЕС обещает из-за этого закона боль и страдания также и для украинских элит.
    Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Геворг Мирзаян – для РИА Новости Украина

    Будущего ради?

    Этот закон фактически запрещает с 2020 года образование на любом другом языке кроме украинского. И чисто теоретически в этом требовании нет ничего странного – язык является одним из важнейших символов национального государства, и получение  образования должно вестись на этом языке. Однако, к большому сожалению, в данном конкретном случае украинские власти защищали не интересы украинского государства или украинского общества, а решали свои конкретные русофобские задачи. 

    В Украине строят русофобский государственный проект. Под сурдинку "российской агрессии" официальный Киев пытается максимально разорвать все культурные, политические, идеологические и экономические связи с Москвой. 

    Школа
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    Закон об образовании: дипломатические войны неизбежны

    Книги из России запретили, российские каналы запретили, российские соцсети запретили. Однако русский язык (который большинство украинцев не просто знают, но используют в бытовом общении) просто так запретить нельзя. Любую конкурентную борьбу с ним украинский проиграет – хотя бы потому, что в современном мире русский язык куда важнее и нужнее, да и просто привычнее. Поэтому украинские власти решили административно бороться за языковую чистоту – не этого, а уже следующего поколения. 

    Заставить детей не просто говорить и думать на украинском, но и, соответственно, воспринимать украинские мифы, архетипы, взгляд на мир. И таким образом через поколение вытеснить русское сознание из Украины.

    Что будет с самими детьми, кто их будет учить (ибо найти такое количество преподавателей, говорящих на литературном украинском, в обозримой перспективе крайне сложно), насколько конкурентоспособными они будут в будущем без знания русского языка в мире (особенно если им, как и миллионам их соотечественников, придется потом жить и работать в России), как они будут изучать технические дисциплины на языке, который, как и многие другие языки на постсоветском пространстве, не имеет соответствующей терминологической базы – все это Киеву не важно. 

    Все это лишь щепки в ходе рубки дороги от, как выражается Петр Порошенко, "Российской империи в Европу".

    ЕС против 

    Проблема для Украины в том, что эти щепки задели и европейцев. А точнее, восточноевропейцев. Под жернова закона попали не только русскоязычные, но и иные неукраиноязычные жители страны. А в Украине, между прочим, живет около 150 тысяч этнических венгров, а кроме них около 180 тысяч болгар, до 400 тысяч румын.

    Студенты на лекции
    econom.kharkov.ua
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    Румынский президент уже отказался лететь в Киев, а также принимать спикера Рады в ходе визита последнего в Бухарест. Однако громче всех возмутился Будапешт (оно и понятно, ведь в силу событий XX века венгры стали самым разделенным народом ЕС, и поэтому власти очень чутко реагируют на все нарушения прав этнических венгров в различных странах). 

    Поначалу Венгрия пыталась решить вопрос с Киевом дипломатическим путем, а когда стало ясно, что борьба с русским духом для Порошенко важнее благополучия населения, Будапешт выступил с крайне резкими заявлениями. 

    "Украина ведет страну не в Европу, а в тупик", — гласит заявление венгерского министерства, отвечающего за образование. Ну и, собственно, венгры пообещали сделать все, чтобы Украина пошла именно в тупик. В частности, заблокировать все шаги Украины по евроинтеграции. "Мы гарантируем, что все это болезненно скажется в Украине", — обещает министр иностранных дел Украины Петер Сийярто

    И у Венгрии есть для этого все полномочия, ведь в Европейском совете все важные решения принимаются консенсусом.

    Пространство для компромисса

    Любопытно, что это заявление венгерских властей не было дезавуировано и раскритиковано ни европейскими топовыми политиками, ни в европейской прессе (которая пока умеренно-критически оценила украинский закон). 

    Возможно, это связано с антигуманитарным характером данного закона, однако, скорее всего, имеет место общая усталость Европы от украинского эксперимента и несогласие с той линией, куда он заводит. И не исключено, что ЕС просто даст Венгрии карт-бланш на то самое "болезненное" отрезвление Украины. Например, на саммите Восточного партнерства, который пройдет через пару месяцев.

    По идее, Киеву нужно как-то исправлять ситуацию. Представительница ЕС Майя Касьянчич уже призвала найти баланс между становлением украинского как государственного языка и необходимостью защитить региональные языки и языки меньшинств. 

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    На первый взгляд, найти этот баланс непросто – министр образования Лилия Гриневич обещает провести "консультации с нашими партнерами", но лишь для того, чтобы "объяснить им, как закон будет имплементироваться". Однако тут есть пространство для компромисса. Поскольку целью украинского закона является идейная перековка не венгров и румын, а русскоговорящих жителей Украины, то Киев вполне может пойти на уступки ЕС относительно венгерского, румынского и иных европейских языков. Оставить школы, сохранить обучение. 

    Правда, в этом случае закон будет не де-факто, а де-юре касаться лишь русскоязычных детей, и потому может быть признан дискриминационным. И большой вопрос даже не в том, закроет ли глаза на это ЕС, а в том, закроет ли глаза Россия? Ведь если Кремль наконец-то начнет отвечать Петру Порошенко на его провокации, то объем боли и страдания для украинского режима будет несравнимо выше, чем от действий Венгрии. 

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