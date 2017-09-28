Языковые щепки: Евросоюз возмущен украинским образованием

Геворг Мирзаян – для РИА Новости Украина

Будущего ради?

Этот закон фактически запрещает с 2020 года образование на любом другом языке кроме украинского. И чисто теоретически в этом требовании нет ничего странного – язык является одним из важнейших символов национального государства, и получение образования должно вестись на этом языке. Однако, к большому сожалению, в данном конкретном случае украинские власти защищали не интересы украинского государства или украинского общества, а решали свои конкретные русофобские задачи.

В Украине строят русофобский государственный проект. Под сурдинку "российской агрессии" официальный Киев пытается максимально разорвать все культурные, политические, идеологические и экономические связи с Москвой.

Книги из России запретили, российские каналы запретили, российские соцсети запретили. Однако русский язык (который большинство украинцев не просто знают, но используют в бытовом общении) просто так запретить нельзя. Любую конкурентную борьбу с ним украинский проиграет – хотя бы потому, что в современном мире русский язык куда важнее и нужнее, да и просто привычнее. Поэтому украинские власти решили административно бороться за языковую чистоту – не этого, а уже следующего поколения.

Заставить детей не просто говорить и думать на украинском, но и, соответственно, воспринимать украинские мифы, архетипы, взгляд на мир. И таким образом через поколение вытеснить русское сознание из Украины.

Что будет с самими детьми, кто их будет учить (ибо найти такое количество преподавателей, говорящих на литературном украинском, в обозримой перспективе крайне сложно), насколько конкурентоспособными они будут в будущем без знания русского языка в мире (особенно если им, как и миллионам их соотечественников, придется потом жить и работать в России), как они будут изучать технические дисциплины на языке, который, как и многие другие языки на постсоветском пространстве, не имеет соответствующей терминологической базы – все это Киеву не важно.

Все это лишь щепки в ходе рубки дороги от, как выражается Петр Порошенко, "Российской империи в Европу".

ЕС против

Проблема для Украины в том, что эти щепки задели и европейцев. А точнее, восточноевропейцев. Под жернова закона попали не только русскоязычные, но и иные неукраиноязычные жители страны. А в Украине, между прочим, живет около 150 тысяч этнических венгров, а кроме них около 180 тысяч болгар, до 400 тысяч румын.

Румынский президент уже отказался лететь в Киев, а также принимать спикера Рады в ходе визита последнего в Бухарест. Однако громче всех возмутился Будапешт (оно и понятно, ведь в силу событий XX века венгры стали самым разделенным народом ЕС, и поэтому власти очень чутко реагируют на все нарушения прав этнических венгров в различных странах).

Поначалу Венгрия пыталась решить вопрос с Киевом дипломатическим путем, а когда стало ясно, что борьба с русским духом для Порошенко важнее благополучия населения, Будапешт выступил с крайне резкими заявлениями.

"Украина ведет страну не в Европу, а в тупик", — гласит заявление венгерского министерства, отвечающего за образование. Ну и, собственно, венгры пообещали сделать все, чтобы Украина пошла именно в тупик. В частности, заблокировать все шаги Украины по евроинтеграции. "Мы гарантируем, что все это болезненно скажется в Украине", — обещает министр иностранных дел Украины Петер Сийярто.

И у Венгрии есть для этого все полномочия, ведь в Европейском совете все важные решения принимаются консенсусом.

Пространство для компромисса

Любопытно, что это заявление венгерских властей не было дезавуировано и раскритиковано ни европейскими топовыми политиками, ни в европейской прессе (которая пока умеренно-критически оценила украинский закон).

Возможно, это связано с антигуманитарным характером данного закона, однако, скорее всего, имеет место общая усталость Европы от украинского эксперимента и несогласие с той линией, куда он заводит. И не исключено, что ЕС просто даст Венгрии карт-бланш на то самое "болезненное" отрезвление Украины. Например, на саммите Восточного партнерства, который пройдет через пару месяцев.

По идее, Киеву нужно как-то исправлять ситуацию. Представительница ЕС Майя Касьянчич уже призвала найти баланс между становлением украинского как государственного языка и необходимостью защитить региональные языки и языки меньшинств.

Читайте также: "Забудьте об интеграции в Европу". Языковая вражда Украины и Венгрии

На первый взгляд, найти этот баланс непросто – министр образования Лилия Гриневич обещает провести "консультации с нашими партнерами", но лишь для того, чтобы "объяснить им, как закон будет имплементироваться". Однако тут есть пространство для компромисса. Поскольку целью украинского закона является идейная перековка не венгров и румын, а русскоговорящих жителей Украины, то Киев вполне может пойти на уступки ЕС относительно венгерского, румынского и иных европейских языков. Оставить школы, сохранить обучение.

Правда, в этом случае закон будет не де-факто, а де-юре касаться лишь русскоязычных детей, и потому может быть признан дискриминационным. И большой вопрос даже не в том, закроет ли глаза на это ЕС, а в том, закроет ли глаза Россия? Ведь если Кремль наконец-то начнет отвечать Петру Порошенко на его провокации, то объем боли и страдания для украинского режима будет несравнимо выше, чем от действий Венгрии.