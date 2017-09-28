В ЕК призвали Украину поправить закон "Об образовании"

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости Украина. Национальное законодательство Украины должно соответствовать международным обязательствам Киева, заявила представитель Еврокомиссии и главы дипломатии Евросоюза Майя Косьянчич.

"В наших контактах с украинскими властями мы всегда подчеркивали, что соответствующее законодательство должно соответствовать международным обязательствам Украины, в частности, рамочной конвенции Совета Европы по защите национальных меньшинств и европейской хартии по языкам региональных меньшинств правам меньшинств", — сказала журналистам Косьянчич.

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При этом Косьянчич указала, что по мнению Еврокомиссии, Украине следует защищать права нацменьшинств, и "в этом контексте следует обеспечить надлежащее равновесие" между украинским государственным языком и языками национальных меньшинств.

"Мы приняли к сведению намерение властей Украины обратиться по этим вопросам в Совет Европы. Его новое мнение должно быть принято во внимание, в частности, до выполнения этого законодательства", — сказала представитель ЕС.

По ее словам, в ЕС "приняли к сведению" вступление в силу нового закона в Украине.

Закон "Об образовании", которым устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств в Украине, в четверг вступает в силу. Документ уже вызвал шквал критики со стороны ряда стран-соседей Украины.

Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Президент Петр Порошенко 25 сентября подписал закон "Об образовании", тем самым развеяв надежды противников документа на применение к нему права вето.