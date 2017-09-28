Боясь "правых", Порошенко стал заложником закона об образовании - Бортник

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Официальная парламентская газета "Голос Украины" опубликовала новую редакцию закона "Об образовании".

Согласно документу он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме статей 38 и абзаца третьего части второй ст.59, абзацев первого и третьего части второй ст. 61, которые вступают в силу с 1 января 2018 г; части пятой ст.61 и части десятой ст. 78 этого закона, а также части третьей ст.43 закона "Об общем среднем образовании" (в редакции), которые вступают в силу 1 января 2019 г; абзац второй подпункта 5 пункта 4 раздела "Заключительные и переходные положения", который вступает в силу с 1 января 2030 года.

Как известно, данный закон вызвал критику в ряде стран в связи с положениями относительно обучения на языках национальных меньшинств.

По этому поводу высказался политолог Руслан Бортник в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Мне кажется, что сегодня наши политики пытаются эту тему в какой-то мере немного самортизировать, с этой целью в турне отправлена Гриневич, которая является инициатором и вдохновителем этого закона. В принципе, за этой вещью стоит "Народный фронт", а президент в какой-то мере попался в заложники этой ситуации. Он не мог не подписать, потому что боялся кризиса и конфликта с нашими правыми и радикалами. И подписывая, он понимал, что берет на себя серьезную ответственность, и критические стрелы прилетели президенту, и министру иностранных дел Украины", — отметил политолог.

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Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.