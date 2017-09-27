Стало известно, когда закон об образовании вступит в силу

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КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Закон об образовании, вызвавший бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения, опубликован в официальной прессе и вступит в силу в четверг, 28 сентября.

Согласно документу, он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования — кроме статей 38 и абзаца третьего части второй статьи 59; абзацев первого и третьего части второй статьи 61, которые вступают в силу с 1 января 2018 года; части пятой статьи 61 и части десятой статьи 78 этого закона, а также части третьей статьи 43 закона "Об общем среднем образовании" (в редакции), которые вступают в силу 1 января 2019 года. Абзац второй подпункта 5 пункта 4 раздела "Заключительные и переходные положения" вступает в силу с 1 января 2030 года.

Ранее в Украине приняли новый закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Министерство иностранных дел Венгрии пообещало, что в ответ на этот документ заблокирует вступление Киева в ЕС, сам закон МИД назвал «позорным».

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.