Заявление Госдумы по закону об образовании: акт этноцида русского народа

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Госдума РФ приняла заявление о "недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках": депутаты считают, что подписанный президентом Петром Порошенко закон "Об образовании" станет "актом этноцида русского народа" в Украине.

В понедельник Порошенко подписал закон об образовании, вызвавший бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения. Таким образом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств с 5 класса начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Министерство иностранных дел Венгрии пообещало, что в ответ этот закон заблокирует вступление Киева в ЕС, сам закон МИД назвал "позорным".

Как отмечают депутаты, принятым в Украине законом об образовании "попираются базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств, закрепленные в международных договорах, ратифицированных Украиной".

"Нарушается и Конституция Украины, согласно которой должно быть гарантировано право обучения на родном языке и не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов", — говорится в документе.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.