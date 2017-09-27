наверх
27.09.201712:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Заявление Госдумы по закону об образовании: акт этноцида русского народа

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (115)

    (обновлено: )574110
    Как отмечают депутаты Госдумы РФ, принятым в Украине законом об образовании "попираются базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств".
    Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Госдума РФ приняла заявление о "недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках": депутаты считают, что подписанный президентом Петром Порошенко закон "Об образовании" станет "актом этноцида русского народа" в Украине.

    Школа
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    Закон об образовании: дипломатические войны неизбежны

    В понедельник Порошенко подписал закон об образовании, вызвавший бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения. Таким образом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств с 5 класса начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Министерство иностранных дел Венгрии пообещало, что в ответ этот закон заблокирует вступление Киева в ЕС, сам закон МИД назвал "позорным".

    Как отмечают депутаты, принятым в Украине законом об образовании "попираются базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств, закрепленные в международных договорах, ратифицированных Украиной".

    "Нарушается и Конституция Украины, согласно которой должно быть гарантировано право обучения на родном языке и не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов", — говорится в документе.

    Читайте также: Венгрия держит в тонусе скандальную реформу образования

    Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Железнодорожный вокзал г. Киев
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Учебник украинского языка
    Реформа образования: необратимые последствия
    Нападение на дом Юрия Березы в Днепропетровской области
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Глава представительства Евросоюза в России В. Ушацкас. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?