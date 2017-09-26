Стало известно, что беспокоит Совет Европы в законе об образовании

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что анализ Советом Европы языковой статьи закона об образовании должен снять претензии соседних стран относительно прав национальных меньшинств.

"Я убеждена, что анализ Советом Европы и этой языковой статьи, и предоставленная нами информация о том, как мы видим имплементацию этого законопроекта в реальных механизмах, должны был снять те претензии, которые искусственно, мне кажется, абсолютно искусственно и совершенно слишком эмоционально создаются нашими партнерами как в Венгрии, так и в Румынии, или в Греции", — заявила журналистам во вторник Климпуш-Цинцадзе, ее слова приводит УНИАН.

По ее словам, партнеров Украины беспокоит исключительно седьмая статья языкового закона.

"Я бы хотела видеть гораздо меньше эмоций со стороны наших партнеров и коллег из разных стран, прежде всего приграничных, и манипуляций с их представлением информации о том, что у нас якобы сужаются права национальных меньшинств", — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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В понедельник вечером, 25 сентября, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании".

Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.