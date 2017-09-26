"Порошенко идет на поводу у националистов". В РФ критикуют закон об образовании

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Принятый Украиной закон об образовании игнорирует права большей части населения, поскольку более 80% граждан Украины воспринимают русский язык как родной, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Порошенко ранее подписал закон об образовании, вызвавший бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения. Отмечается, что закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимым для успешной карьеры в Украине.

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"Порошенко попирает международные нормы, впрочем как и его наставники из США. Очевидно, что в большей мере этот закон направлен именно против русскоязычных людей. Однако эту часть населения никак нельзя назвать национальным меньшинством. Более 80% граждан Украины и говорят, и думают на русском, а, значит, воспринимают его как родной. И принятие такого закона — это игнорирование прав большей части населения", — сказала Сутормина РИА Новости.

По ее словам, президент Украины "помимо того, что хочет сделать приятное американской элите, идет на поводу у украинских националистов".

"Но заигрывания ни с теми, ни с другими никак не способствует укреплению государства. И первые, и вторые вносят раскол и раздрай в общество. И никакой закон "Об образовании" здесь уже не поможет. Я бы сказала, что этот документ об отсутствии образования, ведь от него пострадают граждане. Помимо русскоязычных, и венгры, и румыны. Сумасшедшая склонность Порошенко ко всему американскому приведет к тому, что он рассорится с теми, кто находится рядом. США — за океаном, а соседи — тут, и с ними стратегически надо дружить, а не портить отношения", — заявила общественница.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, ранее заявили, что данный закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую Конституцию и международные обязательства Киева. Министерство иностранных дел Венгрии пообещало, что в ответ на принятый Украиной закон об образовании заблокирует вступление Украины в ЕС, сам же закон МИД Венгрии назвал "позорным".