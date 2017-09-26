Болгария будет внимательно следить за реформой образования в Украине – МИД

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости Украина. Болгария ранее уже выразила свою озабоченность возможными последствиями нового закона об образовании, принятого в Украине; София будет внимательно следить за тем, как он будет выполняться, заявили РИА Новости в болгарском внешнеполитическом ведомстве.

В понедельник Порошенко подписал закон об образовании, вызвавший бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения. Таким образом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств с 5 класса начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Министерство иностранных дел Венгрии пообещало, что в ответ этот закон заблокирует вступление Киева в ЕС, сам закон МИД назвал "позорным".

"Министерство иностранных дел Болгарии уже выразило озабоченность возможным воздействием нового закона об образовании на национальные меньшинства, проживающие на Украине", — заявили в МИД Болгарии.

"Наша страна будет с особым вниманием следить за выполнением нового закона об образовании в Украине", — добавили в министерстве.

Болгарский МИД отметил, что "забота о соотечественниках, проживающих в Украине, всегда имела особую значимость для Болгарии; там проживают более 200 тысяч граждан Украины болгарского происхождения".

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.