Реформа образования. Глава комитета Рады обвинила Венгрию в шантаже

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар считает шантажом заявление Венгрии о блокировании евроинтеграционных стремлений Украины.

Ранее в Украине приняли новый закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Министерство иностранных дел Венгрии пообещало, что в ответ этот закон заблокирует вступление Киева в ЕС, сам закон МИД назвал "позорным".

"На самом деле Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — Ред.) националист, который хочет, чтобы территории на западе Украины были значительно более венгерскими, чем украинскими. Плохой подход. Не действенный. Шантаж называется. Это все, что хочется сказать в ответ на заявление Венгрии о блокировании украинских евроинтеграционных стремлений", — написала Сюмар в Facebook.

По ее мнению, Венгрии стоит позаботится об украинцах, а украинским дипломатам более активно отстаивать права украинцев в Венгрии.

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"Если Орбан объявляет нам холодную войну — это его выбор и ошибка. Потому что, откровенно говоря, украинские дипломаты должны были бы активнее отстаивать права украинцев в Венгрии, и обучение на украинском там за счет венгерских налогоплательщиков в первых классах и изучение украинского в дальнейшем, включительно с вузами. Мы это гарантируем венграм на практике, выполняя все свои международные обязательства. А они нам нет", — написала Сюмар.

Виктория Сюмар/Facebook, 26 сентября 2017

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.