Добро от США оказалось важнее. Соцсети о "языковом законе"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Вызвавший немало международных споров закон "Об образовании" президент Украины все же одобрил, чем спровоцировал в отечественных СМИ новый виток "языкового" скандала. Помнится в начале сентября депутаты проголосовали за 12-летнее образование для школьников, постепенное повышение зарплаты для педагогов и… за самую скандальную из норм — языке обучения представителей нацменьшинств и коренных народов Украины. Именно этот нюанс нового закона вызвал обеспокоенность правительств ряда соседних стран, в частности Венгрии, Румынии, Болгарии.

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В украинском сегменте соцсетей одобренный президентом закон вызвал не меньшее количество споров и весьма неоднозначных комментариев: "Порошенко сейчас нужен скандал. Цель — отвлечь внимание общественности от итогов позорного визита в США…"; "Закон, по сути, недостаточно радикальный — объемы преподавания на иностранных языках там по-прежнему гарантируются неоправданно большие, все это надо сокращать, нельзя оплачивать обучение на иностранных языках за счет украинских налогоплательщиков". "Вот мне интересно, а где они возьмут столько преподавателей с совершенным знанием украинского языка", — интересуются украинцы и такими аспектами новой образовательной реформы.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook