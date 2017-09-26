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    Аналитика и комментарии

    Добро от США оказалось важнее. Соцсети о "языковом законе"

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (109)

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    Президент Петр Порошенко таки подписал скандальный закон об образовании, согласно которому дети нацменьшинств вскоре будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке. Как отреагировали на это событие сами украинцы в соцсетях?
    Закон Украины
    Сайт президента Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Вызвавший немало международных споров закон "Об образовании" президент Украины все же одобрил, чем спровоцировал в отечественных СМИ новый виток "языкового" скандала. Помнится в начале сентября депутаты проголосовали за 12-летнее образование для школьников, постепенное повышение зарплаты для педагогов и… за самую скандальную из норм — языке обучения представителей нацменьшинств и коренных народов Украины. Именно этот нюанс нового закона вызвал обеспокоенность правительств ряда соседних стран, в частности Венгрии, Румынии, Болгарии.

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    В украинском сегменте соцсетей одобренный президентом закон вызвал не меньшее количество споров и весьма неоднозначных комментариев: "Порошенко сейчас нужен скандал. Цель — отвлечь внимание общественности от итогов позорного визита в США…"; "Закон, по сути, недостаточно радикальный — объемы преподавания на иностранных языках там по-прежнему гарантируются неоправданно большие, все это надо сокращать, нельзя оплачивать обучение на иностранных языках за счет украинских налогоплательщиков". "Вот мне интересно, а где они возьмут столько преподавателей с совершенным знанием украинского языка", — интересуются украинцы и такими аспектами новой образовательной реформы.   

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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