Закон об образовании. Глава МОН встретится с генсеком Совета Европы

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич 6 октября намерена обсудить с генсеком Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом новый закон "Об образовании".

В понедельник президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Киева в ЕС, а сам документ назвал "позорным". В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.

"Хочу сообщить, что 6 октября у меня запланирована встреча с генеральным секретарем Совета Европы господином Ягландом. И на этой встрече мы будем обсуждать закон "Об образовании", в первую очередь в части языковой статьи", — заявила Гриневич в среду журналистам после встречи с румынским коллегой Ливиу Попом.

По ее словам, для Украины чрезвычайно важно донести свою позицию по поводу закона об образовании до Евросоюза.

Смотрите также: Законом об образовании Украина сама себя изолирует — эксперт

В соответствии с новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.