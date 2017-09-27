Венгрия может отозвать посла в Украине из-за закона об образовании

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Венгрия может отозвать своего посла в Украине из-за закона об образовании, который вызвал бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения, считает бывший украинский посол в Венгрии Дмитрий Ткач.

В понедельник Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.

"Можно ожидать чего угодно, например отзыва посла — любых демаршей", — цитирует Ткача агентство "Главком".

Ткач также сообщил, что Венгрия обратилась к ООН, ОБСЕ, Совету Европы и намерена доказывать, что Украина нарушила свои международные обязательства и внутреннее законодательство.

Дипломат напомнил, что в соответствие с международным договором между Украиной и Венгрией с 1991 года, стороны согласились обеспечить равные возможности для нацменьшинств учиться на языке страны происхождения на всех уровнях обучения.

"По украинскому законодательству международные договоры имеют верховенство перед внутренними законами Украины", — отметил Ткач.