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    Политика

    Венгрия может отозвать посла в Украине из-за закона об образовании

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (116)

    (обновлено: )24390
    Бывший украинский посол в Венгрии Дмитрий Ткач считает, что Украине можно ждать какой-угодно реакции от Венгрии на закон об образовании.
    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Венгрия может отозвать своего посла в Украине из-за закона об образовании, который вызвал бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения, считает бывший украинский посол в Венгрии Дмитрий Ткач.

    Подписание закона. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    Закон о дискриминации. Порошенко все-таки подписал закон об образовании

    В понедельник Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.

    "Можно ожидать чего угодно, например отзыва посла — любых демаршей", — цитирует Ткача агентство "Главком".

    Ткач также сообщил, что Венгрия обратилась к ООН, ОБСЕ, Совету Европы и намерена доказывать, что Украина нарушила свои международные обязательства и внутреннее законодательство.

    Дипломат напомнил, что в соответствие с международным договором между Украиной и Венгрией с 1991 года, стороны согласились обеспечить равные возможности для нацменьшинств учиться на языке страны происхождения на всех уровнях обучения.

    "По украинскому законодательству международные договоры имеют верховенство перед внутренними законами Украины", — отметил Ткач.

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