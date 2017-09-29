Украина чтит память жертв Бабьего Яра

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В Киеве 29-30 сентября вспоминают жертв трагедии в Бабьем Яре.

Семьдесят шесть лет назад начались массовые расстрелы евреев в Бабьем Яре в ходе Великой Отечественной войны.

Бабий Яр — урочище в северо-западной части города Киева, расположенное между районами Лукьяновка и Сырец. Это место получило всемирную известность как место массовых расстрелов гражданского населения, прежде всего евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных, осуществлявшихся немецкими оккупационными войсками в 1941-1943 годах.

Бабий Яр стал символом геноцида евреев в период Второй мировой войны.

После того, как 19 сентября 1941 года фашисты заняли Киев, овраг Бабий Яр стал использоваться немецким командованием как место массовых расстрелов. Первыми жертвами 27 сентября 1941 года стали 752 пациента психиатрической больницы им. Ивана Павлова, находившейся в непосредственной близости к оврагу.

27 сентября нацистские власти отдали приказ о том, чтобы 29 сентября еврейское население города к восьми часам утра явилось в назначенное место с документами и ценными вещами. За невыполнение приказа грозил расстрел. При этом было объявлено о намерении провести перепись и переселение евреев. Собравшихся палачи согнали к Бабьему Яру, отобрали у них все ценности, а затем расстреляли.

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За два дня, 29-30 сентября, были расстреляны 33 тысячи 771 человек — почти все еврейское население Киева.

Иоганн Хёхле Массовые расстрелы в Бабьем Яре

29 сентября 1966 года, в 25-ю годовщину начала расстрела евреев, в Бабьем Яре прошел первый неофициальный митинг памяти, на котором было не менее тысячи человек, в том числе представители украинской и московской интеллигенции. С тех пор каждый год в Бабьем Яре проходили два митинга – официальный и неофициальный, число участников которого постоянно росло. Памятник был поставлен лишь в 1976 году. Он сразу разочаровал тех, кто так долго боролся за его создание, так как это был типичный официозный памятник, который не отражал характера трагедии; там вообще не упоминалось о трагедии еврейского народа. Памятник назывался ''Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам советской армии, расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем Яре''.

Только в 1991 году, к 50-й годовщине расстрела, был открыт памятник погибшим здесь евреям. Над оврагом была поставлена Менора — еврейский семисвечник, на котором на украинском языке и на иврите была высечена цитата из Библии — ''Голос брата твоего взывает ко мне от земли''. Авторы композиции — архитектор Юрий Паскевич, художники Яким Левич и Александр Левич. К памятному знаку ведет вымощенная плиткой "Дорога скорби".

В 2001 году был установлен Памятник расстрелянным детям работы скульптора Валерия Медведева. Затем появился памятник украинским гражданам, насильно вывезенным на работы в Германию в годы войны, памятник расстрелянным 27 сентября 1941 года душевнобольным, памятные кресты конкретным людям, расстрелянным в овраге Бабьего Яра.

Иоганн Хёхле Массовые расстрелы в Бабьем Яре

1 марта 2007 года вышло постановление Кабинета министров Украины о создании государственного историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", которому указом президента от 24 февраля 2010 года был предоставлен статус национального.

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В 2000 году в урочище Бабий Яр был установлен поклонный крест, а в 2012 году освящена часовня. Богослужения проходят во временном храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", расположенном рядом с часовней.

В последние годы храм в Бабьем Яре несколько раз подвергался осквернению. В 2015 году злоумышленники трижды поджигали церковь. Также осквернители несколько раз поджигали еврейский памятник "Менора".