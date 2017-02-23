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    Киев

    В Бабьем Яре откроют памятник Елене Телиге за 8 млн грн

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    Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что стоимость памятника поэтессе Елене Телиге составляет около 8 млн грн. Кличко также пригласил депутатов Киевсовета и всех киевлян на церемонию открытия памятника.
    Памятник Елене Телиге находится на территории студгородка НТУ КПИ в Киеве
    ВКиеве.net

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. На территории столичного заповедника Бабий Яр в субботу, 25 февраля, будет открыт памятник общественно-политическому деятелю, участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в начале заседания Киевсовета, информирует пресс-служба градоначальника.

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    "Киев, Украина на достойном уровне провели мероприятия, посвященные памяти жертв Бабьего Яра и 75-й годовщине трагедии. И мы обещали также решить вопрос об увековечении памяти… Елены Телиги. И в ее лице — всех украинских патриотов, которые боролись за независимую Украину, — сказал Кличко. — Хочу сообщить, что в эту субботу состоится открытие памятника Елене Телиге, который установлен на средства городской общины на территории заповедника Бабий Яр".

    Мэр уточнил, что стоимость памятника — около 8 млн грн. Кличко также пригласил депутатов Киевсовета и всех киевлян на церемонию открытия памятника, которая начнется в 13.00.

    Ранее в Мариинском парке в Киеве на месте гибели пяти участников Революции достоинства открыли памятный знак.

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