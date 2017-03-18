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    Киев

    Памятник Телиге в Бабьем Яру отмыли от краски

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    Как отметил депутат Киевсовета от "Самопомочи" Вадим Васильчук, нужно оперативно расследовать, кто совершил акт вандализма в отношении памятника поэтессы Елены Телиги.
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Вадим Васильчук / Facebook

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Киеве с памятника поэтессы Елены Телиги смыли красную краску. Об этом сообщил депутат Киевсовета от "Самопомочи" Вадим Васильчук на Facebook.

    В Киеве открыли памятник Елене Телиге
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Открытие памятника Елене Телиге в Киеве

    "Несколько часов совместного труда: друзей, которые откликнулись, клининговых компаний. Елена Телига уже заново родилась!" — отметил он.

    Депутат подчеркнул, что нужно оперативно расследовать, кто совершил акт вандализма.

    Ранее глава ОУН Богдан Червак на своей странице в Facebook сообщил, что в ночь на субботу в Бабьем Яру в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге.

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