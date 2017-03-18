Памятник Телиге в Бабьем Яру отмыли от краски

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Киеве с памятника поэтессы Елены Телиги смыли красную краску. Об этом сообщил депутат Киевсовета от "Самопомочи" Вадим Васильчук на Facebook.

"Несколько часов совместного труда: друзей, которые откликнулись, клининговых компаний. Елена Телига уже заново родилась!" — отметил он.

Депутат подчеркнул, что нужно оперативно расследовать, кто совершил акт вандализма.

Ранее глава ОУН Богдан Червак на своей странице в Facebook сообщил, что в ночь на субботу в Бабьем Яру в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге.