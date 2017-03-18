В Бабьем Яру вандалы облили красной краской памятник Елене Телиге

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В ночь на субботу в Бабьем Яру в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, сообщил глава ОУН Богдан Червак на своей странице в Facebook.

"Без сомнения, осуществлена провокация не только против ОУН и Елены Телиги, а против Украины и украинского народа. Все это укладывается в сценарий дестабилизации ситуации в стране, а следовательно, не исключаю, что сценаристы сидят в Кремле. В любом случае правоохранительные органы должны найти виновных. Бандиты должны быть наказаны", — отметил Червак.

"Елена Телига отдала жизнь в борьбе за Украину. Но оказалось, что даже после смерти она не дает покоя врагам Украины. Даже мертвой внушает у них страх. Бандитов найдем и накажем. В этом нет сомнений", — написал Червак.

Напомним, 25 февраля на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" в Киеве открыли памятник участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге.