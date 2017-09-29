ТОП оружейных скандалов с участием Украины

Украинское представительство международной правозащитной организации Amnesty International заявило, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. В частности, "Укринмаш" в 2014 году якобы подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OССRP) заявил, что Украина занимается реэкспортом оружия из Евросоюза в нестабильные регионы.

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Украина в 2012-2013 годах вела переговоры о поставках оружия в Южный Судан, однако они не были реализованы, и Киев об этом уведомил Amnesty International. Об этом заявил депутат парламента от фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.