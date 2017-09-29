Эксперт: украинские военсклады охраняют пенсионеры

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РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Пожарная сигнализация на военных складах вблизи города Калиновка Винницкой области не работала. А половина технических средств охраны отсутствовала. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Вечером 26 сентября начался пожар на складе боеприпасов возле Калиновки. Сначала были слышны одиночные звуки взрывов, которые постепенно переросли в канонаду. Они начали утихать только во второй половине дня 27 сентября. В ночь на четверг пожар был локализован.

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Кто должен нести ответственность за то, что взрываются склады с боеприпасами в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому зараз немає єдиної версії щодо вибухів на складах з боєприпасами?

— Я думаю, її і немає, тому що, по-перше, треба чітко довести аргументи, що ця версія має місце бути. А коли аргументів немає, то і версії дуже різні.

Прийде час, коли версії стануть більш звужені і більш конкретні. Для цього потрібен час, тому що не до всіх ділянок ще є доступ. В те, що це могла бути диверсійна група, яку відправила РФ, я мало вірю. Те, що можуть бути люди, які мають доступ, місцеві, які знають цю територію, це може бути. Мені свого часу доводилося там бувати, там величезна територія — ліс, поле.

Наскільки я знаю, до цього часу на багатьох складах охорону несе так званий ВОХР, це пенсіонери якісь місцеві, а не військові. А давно вже пора було б всі стратегічні об'єкти перевести на охорону ЗСУ чи Нацгвардії. І що важливо, я б не тільки тут називав прізвища Муженка, Полторака, я б ще назвав і прізвища наших керівників контррозвідки. Тому що це їхня безпосередня, зокрема, робота.

Там, напевне, є, принаймні, повинен бути контррозвідник, який підпорядковується СБУ, це як філіал СБУ, військова контррозвідка. І він повинен теж знати і особовий склад, і настрої особового складу і настрої місцевих, які можуть допомогти. Так просто подібні речі не відбуваються. Тим більше, що іде така система.

Заяви наших деяких політиків, тої ж Тимошенко, інших, це просто свідчення, що хтось хоче звести рахунки з Муженко.

Недбалість гірша за ворога, але ворогом можна прикрити недбалість?

— Абсолютно точно. І я згоден з цією версією, оскільки, завжди на подібних складах, в Калинівці, зокрема, була проблема з особовим складом. Я маю на увазі, з тими вохрівцями, які охороняли, це далеко не найкращі люди, які несли цю службу.

В них і мотивація була слабенька, так демократично кажучи, і територія була недостатньо забезпечена для охорони тощо. Тому тут в першу чергу це особиста недбалість командира, його заступників і всіх інших. Наскільки я знаю, там командира змінили буквально місяць тому назад на нового. Тому за місяць він мало що міг встигнути.

Гроші, які були виділені, командування цієї військової частини не змогло освоїти, мені це не зрозуміло. Це недбалість особиста.

Чи прописаний в уставі відповідальний за склади з боєприпасами? Яку відповідальність він несе?

— В першу чергу це командир військової частини. Він несе за це відповідальність. І він ставить підпис. Якщо щось трапляється, чи чогось не вистачає, чи щось треба зробити, він доповідає вищому керівництву.

Для цього в Муженка є заступник начальника Генштабу, який відповідає не за бойові дії в АТО, і не за бойову підготовку, а за те, щоби ці всі склади були в належному стані.

За останній час це вже четвертий вибух на складах з боєприпасами. Хто був покараний? І хто загалом має бути відповідальний за те, щоби цих вибухів не було?

— Начальник Генштабу. А у нього, ще раз підкреслюю, є заступник, якого потрібно було вже зняти з посади, відправити чи на пенсію, чи відкрити кримінальну справу ще після Сватово, Балаклеї, а тим більше зараз після Калинівки.

К слову, нардеп Иван Винник заявил, что за ЧП в Винницкой области должен ответить руководитель Генштаба, а его коллега во ВР Игорь Лапин говорит, что непосредственные виновники трагедии должны нести уголовную ответственность.

А военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если во взрыве на складе боеприпасов под Винницей и применялся беспилотник, то он был запущен с украинской территории.