ФСБ: задержанный в Крыму военный признался в шпионаже на Украину

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Задержанный в Симферополе российский военный Дмитрий Долгополов на допросе признался, что передавал секретную информацию спецслужбам Украины, следует из опубликованного ФСБ РФ видео.

Вместе с Долгополовым задержана Анна Сухоносова – по мнению следствия, они передавали Украине секретную информацию о деятельности Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

ФСБ РФ | Перейти в фотобанк Анна Сухоносова, задержанная ФСБ РФ в Симферополе

На вопрос о причинах задержания Долгополов ответил: "В связи с тем, что я передавал секретную информацию в главное управления разведки Министерства обороны Украины".

ФСБ России сообщила в пятницу о задержании в Симферополе двух россиян, в том числе военнослужащего, передававших, по данным ведомства, спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота.