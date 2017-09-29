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    Общество

    ФСБ: задержанный в Крыму военный признался в шпионаже на Украину

    (обновлено: )22250
    Вместе с российским военным Дмитрией Долгополовым задержана Анна Сухоносова – по мнению следствия, они передавали Украине секретную информацию о деятельности Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.
    Дмитрий Долгополов, задержанный ФСБ РФ в Симферополе
    ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Задержанный в Симферополе российский военный Дмитрий Долгополов на допросе признался, что передавал секретную информацию спецслужбам Украины, следует из опубликованного ФСБ РФ видео.

    Вместе с Долгополовым задержана Анна Сухоносова – по мнению следствия, они передавали Украине секретную информацию о деятельности Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

    ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    Анна Сухоносова, задержанная ФСБ РФ в Симферополе

    На вопрос о причинах задержания Долгополов ответил: "В связи с тем, что я передавал секретную информацию в главное управления разведки Министерства обороны Украины".

    ФСБ России сообщила в пятницу о задержании в Симферополе двух россиян, в том числе военнослужащего, передававших, по данным ведомства, спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота.

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