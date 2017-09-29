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    Украинцы пострадали при столкновении микроавтобуса с КамАЗом под Ростовом

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    По предварительным данным, водитель Renault Trafic не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, двигающимся в попутном направлении.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Граждане Украины пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

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    Ранее представитель ГУМВД России по области сообщил, что при столкновении минивэна Renault Trafic с КамАЗом в Чертковском районе Ростовской области в ночь на пятницу один человек погиб и семь пострадали. По предварительным данным, водитель Renault Trafic не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, двигающимся в попутном направлении.

    "В ДТП на 795 километре ФАД М-4 "Дон" с участием микроавтобуса и грузового автомобиля пострадали 8 человек, из них один человек погиб, семь человек госпитализированы — граждане Украины", — сказал собеседник агентства.

    Автомагистраль М-4 "Дон", соединяющая центральную часть России с югом страны, была спроектирована и построена в 1960-е годы. Это одна из самых аварийно-опасных дорог в стране. По данным Минтранса, ежегодно в летний период на трассе гибнет около трех тысяч человек.

    Ранее сообщалось, что в Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

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