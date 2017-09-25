Полицейские на BMW попали в смертельное ДТП в Днепре

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. В Днепре два сотрудника полиции на автомобиле BMW X5 стали участниками смертельного ДТП, сообщает региональное управления Нацполиции.

"На закругленном участке дороги, не справившись с управлением, водитель автомобиля Chevrolet Aveo выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем BMW X5. В результате столкновения водитель Chevrolet Aveo, 1980 года рождения, от полученных травм скончался в больнице. В момент столкновения в служебном автомобиле находились два сотрудника ГУНП в Днепропетровской области: за рулем — полицейский-водитель взвода № 1 роты № 8 и пассажир — заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области. Оба доставлены в больницу", — сообщает подробности полиция.

По словам свидетеля происшествия, автомобиль Chevrolet Aveo двигался с превышением скорости. Эта информация будет проверяться в рамках расследования уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Назначены соответствующие экспртизы.

Согласно предварительному заключению по результатам медицинского осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, полицейский, находившийся за рулем служебного автомобиля — трезвый.

Ранее сообщалось, что на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Дарницком районе Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.