В Харьковской области тройное ДТП: пострадали 23 человека, в том числе дети

ГУ Нацполиции в Харьковской области

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. В Изюме Харьковской области в 17:40 25 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие на мосту, в результате чего пострадали 23 человека. Об этом сообщает областная полиция на своей странице в Facebook.

ГУ Нацполиции в Харьковской области ДТП в Изюме

По предварительной информации, столкнулись три автомобиля – автобус "Эталон", "ВАЗ-2121" и MAN. Автобус врезался в столб.

"В результате пострадали 23 граждан, среди них – 10 детей. Один мужчина и женщина имеют открытые переломы", – говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают сотрудники полиции. Все подробности устанавливаются.