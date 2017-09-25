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    Происшествия

    В Харьковской области тройное ДТП: пострадали 23 человека, в том числе дети

    (обновлено: )23001
    Как сообщается, столкнулись три автомобиля – автобус "Эталон", "ВАЗ-2121" и MAN. Автобус врезался в столб. В результате ДТП пострадали 23 граждан, среди них – 10 детей.
    ДТП в Изюме
    ГУ Нацполиции в Харьковской области

    КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. В Изюме Харьковской области в 17:40 25 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие на мосту, в результате чего пострадали 23 человека. Об этом сообщает областная полиция на своей странице в Facebook.

    ГУ Нацполиции в Харьковской области
    ДТП в Изюме

    По предварительной информации, столкнулись три автомобиля – автобус "Эталон", "ВАЗ-2121" и MAN. Автобус врезался в столб.

    "В результате пострадали 23 граждан, среди них – 10 детей. Один мужчина и женщина имеют открытые переломы", – говорится в сообщении.

    Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают сотрудники полиции. Все подробности устанавливаются.

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