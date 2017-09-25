Форсаж по-киевски. В столице произошло странное ДТП. Фотофакт

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. В Оболонском районе Киева водитель автомобиля Audi на полной скорости боком заехал на отбойник.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook портал dtp.kiev.ua.

"Киев. Оболонь, ДТП без пострадавших: Ауди филигранно заехал на отбойник и проскользил по ленте метров 30. Не повторять в жизни! Опасно!", — сообщает портал.

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

Ранее сообщалось, что на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Дарницком районе Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.