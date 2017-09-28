Теперь и Матиос оскандалился. Истории самых "зрадных зрад"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Нешуточный скандал разгорелся в сети после заявления главного прокурора Анатолия Матиоса о том, что жителям Украины нужно договариваться для восстановления мира в Донбассе.

"Только украинцы должны прийти к согласию, как в случае любой классической войны. Любая война не заканчивается победой, она заканчивается убитыми и ранеными. Соответственно, придется договариваться", – сказал Матиос в эфире телеканала "Прямой", добавив, что иначе "придется повторить испанский опыт".

Матиос напомнил, как в Испании по приказу диктатора Франсиско Франко была обустроена Долина павших – мемориал всем погибшим в гражданской войне.

"Вопрос не в буквальном следовании Франко, вопрос в понимании, что нужно объединить нацию. Кто это может сделать? Только элиты", – пояснил Матиос.

По его словам, украинские элиты не могут договориться друг с другом.

Заявление Матиоса в сети, конечно, назвали не иначе, как "зрадой". Наряду с этим возмущение в сети по поводу выступления военного прокурора – далеко не единственный всплеск общественного мнения за последнее время.

С силовиками

На минувшей неделе "зраду" нашли в Минобороны. Главный психиатр Минобороны, начальник клиники психиатрии ГВКГ Олег Друзь назвал 93% участников АТО "потенциальной угрозой для общества". Заявление прозвучало на круглом столе комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья, где рассматривался вопрос психологической реабилитации участников АТО и уменьшения количества самоубийств.

Спич Друзя вызвал шквал возмущения среди волонтеров и участников АТО. В сети даже развернули флешмоб с хештегом #1_із_93%, под которым публиковали комментарии к заявлению Друзя и фотожабы.Через несколько дней Друзя министр обороны Степан Полторак решил отстранить его от занимаемой должности.

Со скандальным заявлением в адрес атошников выступил не так давно генерал-майор Петр Никитенко. Он назвал добровольцев "ворами и мародерами, которые трусливо бежали из Иловайска". Начальник Генштаба Виктор Муженко после заявления Никитенко отозвал его из зоны АТО.

С пилотами

Летом в Стамбуле неизвестный украинский летчик Александр Акопов практически вслепую посадил разбитый градом самолет турецкой Atlasglobal. На борту находились 121 пассажир и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал, так как пилот благополучно посадил самолет в аэропорту.

После удачной посадки Акопов стал настоящей знаменитостью, но слава продлилась недолго. Так, пользователи соцсетей обратили внимание на профиль пользователя под именем Oleksandr Akopov, где в качестве аватарки еще в 2015 году был выставлен коллаж из самого Акопова и двух снимков главы МИД РФ Сергея Лаврова. Пилоту приписали симпатии "русскому миру".

Читайте также: Перед Порошенко сложная задача: перековать "зраду" на "перемогу" — Золотарев

Бурю эмоций вызвало и донецкое происхождение Акопова, и летчика окрестили "поклонником ДНР".

И закончился бы скандал "зрадой", но за Акопова вступились в Кабмине. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал не искать никакого обмана, а мастерство Акопова "легко сравнить с автором "чуда на Гудзоне".

С музыкантами

Не менее громкой была "зрада" с известным музыкантом Иваном Дорном. В частности, в интервью российскому журналисту Юрию Дудю Дорн заявил, что не оказывал финансовой помощи украинским военным, принимающим участие в антитеррористической операции в Донбассе. Также он сообщил, что поехал на "Новую волну" в Юрмалу с украинской песней и в костюме с гербом, чтобы по этому поводу "никто не вонял".

В соцсетях заявления певца восприняли негативно. Министр культуры Украины Евгений Нищук назвал высказывания певца "недостойными", а экс-глава одесской ячейки "Правого сектора" заявил о планах сорвать концерт артиста в Одессе. Также Дорна раскритиковали многие пользователи соцсетей. Концерт был отменен.

Скандал произошел также с певицей Светланой Лободой (LOBODA). Ряд общественных организаций ополчились на певицу из-за ее частых выступлений в России. В Одессе концерт певицы несколько раз был отменен.

Со всем миром

Не обошлось без "зрады" на международной арене. Недавно разразился дипломатический сканда с Венгрией, Румынией и Молдовой и еще рядом европейских стран. Причиной послужило принятие в Украине образовательной реформы. Согласно новому закону об образовании, который уже успел подписать глава государства Петр Порошенко, дети представителей нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке.

Президент Румынии Клаус Йоханнис из-за принятого закона об образовании отменил запланированный на октябрь визит в Украину, Венгрия пожаловалась в ОБСЕ и ООН, а глава ее МИД Петер Сиярто заявил, что правительство приняло решение блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной. Такую реакцию правительств соседних государств на скандальную норму о языках в законе об образовании в украинском обществе восприняли крайне негативно.

По материалам из открытых источников интернет