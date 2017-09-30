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    Культура

    Украина отреагировала на визит звезды "Такси" в Крым

    (обновлено: )29704
    Сами Насери внесли в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в оккупированный Россией украинский Крым".
    Актер Сами Насери. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Французский актер, наиболее известный главной ролью в фильме "Такси" и его продолжениях, Сами Насери внесен в базу сайта "Миротворец" за незаконное посещение Крыма.

    "За сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией украинский Крым, в чистилище при жизни попал киношный таксист Насери вместе с другом", — говорится в сообщении.

    Миротворец/Facebook, 30 cентября 2017

    Французский актер прилетел в Крым для участия в "Форуме мира", который проводит в Ялте Всемирный благотворительный альянс "Миротворец". Звезда "Такси" охотно фотографировался с узнавшими его людьми и раздавал фотографы. На просьбу прокомментировать полет Насери сказал, что поездка в Крым была достаточно длительной.

    РИА Новости/Грознов Максим
    Французский актер Сами Насери в Крыму

    На выезде из аэропорта актера встретили сигналами таксисты, которые заранее подготовились к его прилету. Девушки преподнесли актеру хлеб-соль, а таксисты попросили расписаться на капоте одной из машин. Насери написал свое имя и рядом "Russia 2017"

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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