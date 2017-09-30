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    Фотоленты

    Фестиваль равенства в Запорожье. "Титушки" против

    6201
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Пострадавшие в результате нападения на Фестиваль равенства в Запорожье
    Начало Фестиваля равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    061.ua
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    061.ua
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    061.ua
    Пострадавшие в результате нападения на Фестиваль равенства в Запорожье
    Пострадавшие в результате нападения на Фестиваль равенства в Запорожье.
    Фестиваль равенства в Запорожье/Facebook
    Начало Фестиваля равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Начало Фестиваля равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    061.ua
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    061.ua
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    061.ua
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    061.ua
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    061.ua
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    061.ua
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017
    061.ua

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    Нападение на Фестиваль равенства в Запорожье, 30 сентября 2017

    Сотрудники правоохранительных органов задержали 17 человек в ходе массовых потасовок на Фестивале равенства в Запорожье, сообщает УНИАН cо ссылкой на Главное управление Национальной полиции в области. 

    На подходе к зданию, где планировалось проведение фестиваля, группа неизвестных напала на двух девушек, предположительно, нетрадиционной ориентации. Одной из них нанесли незначительные телесные повреждения. Девушке оказали медицинскую помощь. 

    Все задержанные —  студенты местных училищ и лицеев. 4 из 17 – совершеннолетние. В данный момент в отделение прибывают родители, которые забирают нападавших домой.

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    Ранее местные СМИ сообщили, что в центре Запорожья группа молодых людей спортивного телосложения напала на участников Фестиваля равенства. Фестиваль должен был стартовать в 16.00, однако его начало пришлось отложить. Ранее о пострадавших сообщали организаторы мероприятия.

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