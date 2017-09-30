Фестиваль равенства в Запорожье. "Титушки" против

Сотрудники правоохранительных органов задержали 17 человек в ходе массовых потасовок на Фестивале равенства в Запорожье, сообщает УНИАН cо ссылкой на Главное управление Национальной полиции в области.

На подходе к зданию, где планировалось проведение фестиваля, группа неизвестных напала на двух девушек, предположительно, нетрадиционной ориентации. Одной из них нанесли незначительные телесные повреждения. Девушке оказали медицинскую помощь.

Все задержанные — студенты местных училищ и лицеев. 4 из 17 – совершеннолетние. В данный момент в отделение прибывают родители, которые забирают нападавших домой.

Читайте также: "Охраняли, как президента". Как прошел ЛГБТ-прайд в Одессе

Ранее местные СМИ сообщили, что в центре Запорожья группа молодых людей спортивного телосложения напала на участников Фестиваля равенства. Фестиваль должен был стартовать в 16.00, однако его начало пришлось отложить. Ранее о пострадавших сообщали организаторы мероприятия.