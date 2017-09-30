В Одессе подрались противники и сторонники Саакашвили

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Драка между сторонниками и противниками бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили произошла возле памятника Дюку на Приморском бульваре в Одессе.

"Около памятника к 16:00 собралось около 200 человек, это люди разного возраста — от молодежи до пенсионеров. Одновременно, со стороны улицы Екатерининской подъехали противники митинга Михо и установили машину с мощными динамиками, из которых играет издевательская песенка про Саакашвили на фоне лезгинки, а также песня "Воины света, воины добра". Машина противников Саакашвили перекрикивает любые выступления его сторонников", — сообщает "Страна".

Страна Ситуация в Одессе перед выступлением Михаила Саакашвили, 30 сентября 2017

В 16:00 противники бывшего главы ОГА, среди которых замечены "автомайдановцы" и представители организации "Совет общественной безопасности", набросились на его сторонников с кулаками. Полиция пытается разнять дерущихся.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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В минувшую пятницу Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере 3400 гривен (около 130 долларов).