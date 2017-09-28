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    Политика

    Ярош о прорыве Саакашвили: я бы открыл огонь на поражение

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (548)

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    По словам народного депутата Дмитрия Яроша, государство для того и существует, чтобы не допускать перехода каких-то определенных границ, "если эти границы перейдены, то государство должно на это реагировать".
    Дмитрий Ярош
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Народный депутат Дмитрий Ярош считает, что украинская власть повела себя слишком мягко в ситуации с прорывом границы экс-президентом  Грузии, бывшим главой Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили, создав опасный прецедент.

    А все бегут, бегут. В сеть попали новые кадры прорыва Саакашвили. Видео
    Страна/Youtube
    А все бегут, бегут. В сеть попали новые кадры "прорыва Саакашвили"

    "Государство для того и существует, чтобы не допускать перехода каких-то определенных границ. Если эти границы перейдены, то государство должно на это реагировать… Сейчас в Харьковской области какой-нибудь условный Янукович начнет прорываться и говорить: "А что, Саакашвили можно, а мне нельзя, что ли?", — сказал Ярош в интервью "Апострофу".

    С другой стороны, нардеп считает, что одновременно все произошедшее власть сама и спровоцировала, "остановками поездов и минированиями "Шегеней".

    "А пограничники? Ребята, которых били? Я бы на месте их командира однозначно дал бы команду огонь на поражение вести. И не панькаться с той шушерой, которая под сине-желтыми флагами уничтожает государство", — жестко выразился Ярош в поддержку пограничников и против сторонников Саакашвили.

    Напомним, Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье, 10 сентября, через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

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