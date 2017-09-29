В Генпрокуратуре сообщили о детонаторе, заложенном на складах под Винницей

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КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что к взрывам на складе с боеприпасами в Винницкой области мог быть заложенный детонатор.

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Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

"В Калиновке у нас нет доказательств, что был беспилотный аппарат, но у нас есть все имеющиеся факты про вероятный заложенный детонатор, который привел к взрыву", — сказал Генпрокурор в эфире телеканала "Интер".

Луценко подчеркнул, что это лишь версия.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что следствие не располагает данными о диверсионных группах и беспилотнике в Калиновке Винницкой области, где вечером 26 сентября начали взрываться боеприпасы на артскладах.