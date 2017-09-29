наверх
29.09.201721:50
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Генпрокуратуре сообщили о детонаторе, заложенном на складах под Винницей

    Тема:

    Взрывы под Винницей: расследование (115)

    (обновлено: )25610
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, в Калиновке нет доказательств, что был беспилотный аппарат, но есть все имеющиеся факты про вероятный заложенный детонатор, который привел к взрыву.
    Последствия взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что к взрывам на складе с боеприпасами в Винницкой области мог быть заложенный детонатор.

    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich
    Загадка взрывов в Калиновке: версии властей, реакция в США

    Смотрите также: Сгоревшие военные склады под Винницей с высоты птичьего полета

    Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

    "В Калиновке у нас нет доказательств, что был беспилотный аппарат, но у нас есть все имеющиеся факты про вероятный заложенный детонатор, который привел к взрыву", — сказал Генпрокурор в эфире телеканала "Интер".

    Луценко подчеркнул, что это лишь версия.

    Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что следствие не располагает данными о диверсионных группах и беспилотнике в Калиновке Винницкой области, где вечером 26 сентября начали взрываться боеприпасы на артскладах. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Первое сентября в киевских школах
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов