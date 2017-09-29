Загадка взрывов в Калиновке: версии властей, реакция в США

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Жители Калиновки и близлежащий сел приходят в себя после масштабного пожара на военном складе. На третий день после ЧП им таки разрешили вернуться в свои дома. Сообщалось, что саперы уже очистили об боеприпасов населенные пункты вблизи военного склада.

Смотрите также: Беспилотник снял горящие склады боеприпасов под Винницей

Однако в больницах после пожара еще остаются 48 человек. "Все эвакуированные вернулись домой, кроме больных, которые были эвакуированы из ЦРБ Калиновского района. В настоящее время в Винницкой центральной районной больнице остаются 48 человек, в т.ч. 14 детей и 7 жителей Калиновского района и в КП "Казатинская ЦРБ" 8 человек", — говорится в сообщении ОГА.

Читайте также: "Мы не можем уехать, о нас забыли". Страшная поездка в Калиновский район

Напомним, по данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов. В среду вечером пожар локализовали. Однако в оборонным ведомстве предупреждают: одичночные взрывы на складе могут продолжаться еще пару дней, но угрозы населению не несут.

"По состоянию на вечер 28 сентября взрывы на военном арсенале вблизи Калиновки практически прекратились, но единичные детонации боеприпасов возникают на технической территории. Их вызывает перепад температур, поскольку на территорию где был пожар, авиацией сбрасывается вода. Именно это вызывает детонацию оставшихся там боеприпасов", — сказал начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов.

По его словам, такие взрывы могут продолжаться еще в 3-4 дня.

Смотрите также: Пожар на складе с боеприпасами. Разрушения в Калиновке

Основные версии

Прокуратура пока лишь выдвигает разные версии причин ЧП, а вот Генштаб вообще отрицает свою вину.

Накануне на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что следствие отрабатывает четыре основные версии ЧП на военном складе.

"(Первая версия — Ред.) — проникновение лица на территорию воинской части и установление взрывного устройства. Вторая версия — взрывное устройство было вмонтировано в боеприпасы, которые поступали в воинскую часть на хранение. Третья версия — уголовное правонарушение, совершенное работниками, которые устанавливали видеонаблюдение на территории части. И (четвертая версия — Ред.) — уголовное правонарушение, совершенное в связи с нарушением порядка хранения боеприпасов и их технического обслуживания", — сказал Матиос.

При этом ранее Матиос опровергал информацию, что в Калиновке находились диверсионные группы. Также он заявил, что склады охранялись недостаточно, а пожарная сигнализация вообще не работала.

Читайте также: Ищем стрелочника. Кого назначат виновным за взрывы в Калиновке

В то же время начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко не считает себя виновным в пожаре на военных складах в Винницкой области, заявил: "назначить крайних не получится".

"Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится. Для управления вооруженными силами выстроена четкая вертикаль с верховным главнокомандующим во главе. Тем временем вооруженные силы Украины с каждым днем крепчают и закаляются", — написал Муженко в Facebook.

Что говорят в Минобороны

Тем временем, в Минобороны заверили, что до конца года проведут работы по оборудованию всех военных арсеналов системами раннего обнаружения и борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

"В ближайшие дни (на складе в Калиновке – Ред.) начнется монтаж вышки, на которую будет установлена система раннего обнаружения, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Подготовительные работы были проведены еще до наступления чрезвычайной ситуации", – заявил начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов.

Отмечается, что после калиновского арсенала такие системы установят на всех складах вооружений ВСУ.

Читайте также: "Порошенко как всадник апокалипсиса". Тренд дня: Калиновка – версии

Пожар на складе в Калиновке шокировал украинцев. Ведь лишь с начала 2017 года он уже третий по счету. Ранее 22 сентября под Мариуполем на складах боеприпасов прогремели два взрыва. А 23 марта 2017 гоа произошел масштабный пожар на складах в Балаклее Харьковской области.

Реакция в США

Примечательно, что пожар на военном складе произошел на фоне обвинений Украины в незаконных поставках оружия в Южный Судан, а также переговоров о предоставлении Украине летального оружия.

Как и ожидалось, в США не остались в стороне и высказались по поводу ЧП под Винницей. Как заверил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, ЧП на военном арсенале в Калиновке Винницкой области не повлияет на решение Америки относительно предоставления Украине летального вооружения.

"Мы не знаем всех обстоятельств. Многие люди заинтересованы во взрывах, но также существует вероятность, что это был несчастный случай. Думаю, что решение США относительно предоставления оружия будет приниматься, исходя из целей США в этом вопросе", – приводит слова Волкера "Голос Америки".

По материалам из открытых источников интернет