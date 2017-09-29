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    В районе пожара складов под Винницей восстанавливают газоснабжение

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    Взрывы под Винницей: расследование (115)

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    По информации пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 19.00 29 сентября возобновлено газоснабжение 6119 абонентам.
    Последствия пожаров в Калиновке
    Sergei SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Газоснабжение восстановлено в ряде населенных пунктов возле склада с боеприпасами в Винницкой области, где произошел пожар, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Воронка от взрыва на военных складах в Калиновке
    kmu.gov.ua
    Сгоревшие военные склады под Винницей с высоты птичьего полета

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    Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

    "По состоянию на 19.00 29 сентября возобновлено газоснабжение 6119 абонентам в городе Калиновка, в селах Иванов, Гущинцы, Каменогорка Калиновского района; селах Сосенка, Славное, Дорожное, Лавровка, Медведка Винницкого района", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, к ликвидации последствий ЧС привлечены почти 2 тысячи человек и 354 единицы техники.

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