В районе пожара складов под Винницей восстанавливают газоснабжение

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Газоснабжение восстановлено в ряде населенных пунктов возле склада с боеприпасами в Винницкой области, где произошел пожар, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

"По состоянию на 19.00 29 сентября возобновлено газоснабжение 6119 абонентам в городе Калиновка, в селах Иванов, Гущинцы, Каменогорка Калиновского района; селах Сосенка, Славное, Дорожное, Лавровка, Медведка Винницкого района", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации последствий ЧС привлечены почти 2 тысячи человек и 354 единицы техники.