ГСЧС о взрывах под Винницей. Не представляют угрозы для жителей

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Одиночные взрывы на военном арсенале в Винницкой области не представляют угрозы для населения, ситуация является штатной при разминировании территорий, сообщает госслужба Украины по ЧС в субботу.

"По состоянию на 8.30 30 сентября, неконтролируемых взрывов и возникновения очагов пожаров на технической территории арсенала не наблюдается, но во время работы тяжелой инженерной техники воинских групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что данная ситуация является штатной при работе на местности, загрязненной взрывоопасными предметами, "и не несет угрозы для жителей пострадавших районов".

Во вторник вечером на складах в Калиновке сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.