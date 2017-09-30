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    ГСЧС о взрывах под Винницей. Не представляют угрозы для жителей

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    Взрывы под Винницей: расследование (119)

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    В ГСЧС сообщили, что во время работы тяжелой инженерной техники воинских групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов.
    Последствия взрывов в Калиновке Винницкой области, 29 сентября 2017
    ГСЧС

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Одиночные взрывы на военном арсенале в Винницкой области не представляют угрозы для населения, ситуация является штатной при разминировании территорий, сообщает госслужба Украины по ЧС в субботу.

    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "По состоянию на 8.30 30 сентября, неконтролируемых взрывов и возникновения очагов пожаров на технической территории арсенала не наблюдается, но во время работы тяжелой инженерной техники воинских групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Сообщается, что данная ситуация является штатной при работе на местности, загрязненной взрывоопасными предметами, "и не несет угрозы для жителей пострадавших районов".

    Во вторник вечером на складах в Калиновке сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

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