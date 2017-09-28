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    В Запорожской области во время учений погиб гражданский

    (обновлено: )19111
    Во время проведения учений при участии одной из бригад оперативного командования "Восток", в результате неосторожного обращения с оружием был смертельно ранен гражданский.
    Учения. Архивное фото
    Вячеслав Аброськин в Facebook

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. При проведении военных учений в Запорожской области погиб штатский, сообщило в четверг оперативное командование "Восток" ВС Украины.

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    REUTERS Gleb Garanich
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    "В Запорожской области, во время проведения учений при участии одной из бригад оперативного командования "Восток", в результате неосторожного обращения с оружием был смертельно ранен гражданский", — говорится в сообщении в Facebook.

    В связи с этим военная прокуратура возбудила уголовное дело, проводится служебное расследование.

    "Виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности", — пообещали военные.

    Ранее сообщалось, что 23-летний парень, подорвавший себя гранатой на пожарной лестнице в одной из многоэтажек Харькова, в прошлом году вернулся из зоны АТО.

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