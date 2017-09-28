В Запорожской области во время учений погиб гражданский

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. При проведении военных учений в Запорожской области погиб штатский, сообщило в четверг оперативное командование "Восток" ВС Украины.

"В Запорожской области, во время проведения учений при участии одной из бригад оперативного командования "Восток", в результате неосторожного обращения с оружием был смертельно ранен гражданский", — говорится в сообщении в Facebook.

В связи с этим военная прокуратура возбудила уголовное дело, проводится служебное расследование.

"Виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности", — пообещали военные.

Ранее сообщалось, что 23-летний парень, подорвавший себя гранатой на пожарной лестнице в одной из многоэтажек Харькова, в прошлом году вернулся из зоны АТО.