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    Происшествия

    Взрыв в харьковской многоэтажке устроил бывший атошник

    (обновлено: )44330
    По данным полиции, 23-летний парень подорвал себя гранатой на пожарной лестнице, изъяты осколки и чека от гранаты Ф-1. Установлено, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО.
    На месте взрыва в харьковской многоэтажке, 24 сентября 2017
    facebook.com/police.kharkov

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Правоохранители установили, что 23-летний парень покончил с жизнью, подорвав себя гранатой между 7 и 8 этажами жилого дома в Харькове. Им оказался бывший атошник, сообщает утром в понедельник пресс-служба областной полиции в Facebook.

    Информация о происшествии поступила полицейским в воскресенье в 20:30 от жителей 16-этажного дома на улице Мохначанской, 83.

    Facebook Полиции Харьковской области
    Взрыв гранаты в жилом доме Харькова, в результате погиб мужчина

    "В подъезде дома между 7 и 8 этажами на пожарной лестнице было обнаружено тело мужчины. Как стало известно, 23-летний житель дома подорвал себя гранатой. Также было установлено, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты Ф-1", — сказано в сообщении.

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    Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

    Полиция Харьковщины/Facebook, 25 сентября 2017

     

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