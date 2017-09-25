Взрыв в харьковской многоэтажке устроил бывший атошник

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Правоохранители установили, что 23-летний парень покончил с жизнью, подорвав себя гранатой между 7 и 8 этажами жилого дома в Харькове. Им оказался бывший атошник, сообщает утром в понедельник пресс-служба областной полиции в Facebook.

Информация о происшествии поступила полицейским в воскресенье в 20:30 от жителей 16-этажного дома на улице Мохначанской, 83.

Facebook Полиции Харьковской области Взрыв гранаты в жилом доме Харькова, в результате погиб мужчина

"В подъезде дома между 7 и 8 этажами на пожарной лестнице было обнаружено тело мужчины. Как стало известно, 23-летний житель дома подорвал себя гранатой. Также было установлено, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты Ф-1", — сказано в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.