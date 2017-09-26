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    ГСЧС назвала "впечатляющее" число погибших в пожарах за неделю

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (68)

    (обновлено: )68
    в ГСЧС сообщили, что в течение прошедшей недели на пожарах погибли 22 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 598 тыс. грн.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В течение прошедшей недели (с 18.09 по 24.09) подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям  ликвидировали 2 тыс. 623 пожара, спасли 40 человек и не допустили уничтожения огнем 546 зданий и 36 ед. техники.

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    На пожарах погибли 22 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 598 тыс. грн, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 314 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 252 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.

    Напомним,  резонансный пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.  

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