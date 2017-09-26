Смертоносная "Виктория". Одесса простилась с погибшими детьми

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Провели в последний путь

Утром в понедельник на одесской Молдаванке прощались с Настей Кулинич. Проститься с девочкой, кроме ее родных и близких, пришли сотни одесситов и воспитанники танцевального коллектива "Адель", в котором занималась Настя. За успешные танцевальные выступления девочка получила путевку в лагерь, где позже и погибла при пожаре. В последний путь Настю провели в закрытом гробу.

Думская.net В Одессе простились с девочкой, погибшей в лагере "Виктория"

"Она у нас такая девочка была золотая. Умница, танцевала, пела, вышивала. Бабушку любила. Приходила к бабушке, постоянно цветочки приносила, с днем рождения ее поздравляла. Очень умная девочка. И воспитанная", — рассказала сестра бабушки Насти Кулинич Жанна Леонидская, сообщает "7 канал".

Похоронили Настю в родном селе Троицкое, откуда семья переехала в Одессу, чтобы ребенок мог заниматься танцами.

Одесские СМИ, сообщив о похоронах трех девочек, напомнили, что ранее родители погибших призвали власти города и области, а также правоохранителей закрыть похороны для активистов и прессы, чтобы не допустить провокаций и не превращать трагедию в политические разборки. Вместе с тем на церемонии прощания с Настей присутствовал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Думская.net В Одессе простились с девочкой, погибшей в лагере "Виктория"

Состояние пострадавших детей

На момент возгорания в "Виктории" было 150 детей. В корпусе, который загорелся, находились 42 ребенка. По данным СМИ, из окон горящего дома в момент ЧП выпрыгнули трое детей. Двух детей, которые получили травмы, бригада скорой помощи доставила в областную детскую клиническую больницу.

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Как сообщили медики, состояние пострадавших детей удовлетворительное. По словам директора департамента здравоохранения Одесского горсовета Евгения Григорьева, в минувшую среду из больницы выписали двух девочек, которые отравились угарным газом.

Также на выписку планировался еще один ребенок, получивший травму позвоночника во время падения после прыжка со 2 этажа. Потерпевшей потребуется постельный режим, но предполагается, что осложнений не будет.

После пожара Труханов заявил, что семьям погибших детей выделят по 200 тыс грн материальной помощи, семьям пострадавших — по 100 тыс грн. Также семьи других детей, которые отдыхали в сгоревшем корпусе "Виктория", получат по 20 тыс грн компенсации за расходы на вещи, уничтоженные пожаром.

Думская.net В Одессе простились с девочкой, погибшей в лагере "Виктория"

Пожар и последствия

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Трое детей — 8-летняя София Мазур, 9-летняя Настя Кулинич и 12-летняя Снежана Арпентий — погибли. К трагедии, по мнению СМИ, привели нарушения, связанные с использованием бюджетных средств. Сообщалось, что на ремонт лагеря совокупно потратили более 60 млн гривен, однако при проведении ремонтных работ экономили при любой возможности. Это и привело к проблемам с электричеством, а стены деревянного корпуса плохо обработали противопожарной защитой. Дорогостоящая же сигнализация, которая постоянно срабатывала, была на ночь отключена.

Всего за несколько месяцев до трагедии, в мае, глава государства Петр Порошенко лично проинспектировал реконструкцию лагеря во время своей рабочей поездки в регион. После ЧП на предприятиях, строивших корпусы "Виктории", прошли обыски. Правоохранители провели следственные действия и изъяли документацию у субъекта хозяйствования, который осуществлял огнезащиту деревянных конструкций, и у предприятия, которое по документам выступало заказчиком сигнализационных систем.

Полиция открыла уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря Петроса Саркисяна, а также воспитательницу Наталью Янчик, которая была ответственна за пожарную безопасность.

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Правоохранители изначально рассматривали четыре версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности, занос огня извне (поджог), воспламенение из–за электрических приборов и четвертую — теракт, но в настоящее время эта версия уже исключена.

Как сообщалось, после инцидента в детском в лагере в Одессе начались массовые акции протеста с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова. В митинга под стенами горсовета произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками отставки Труханова. В результате беспорядков пострадали 35 силовиков.

После трагедии в "Виктории" Кабинет министров разрешил внеплановые проверки дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, домов для престарелых людей с целью контроля за пожарной и техногенной безопасностью.

Стоит отметить, одесские СМИ обнародовали информацию о том, что строители сгоревшего лагеря "Виктория" будут строить лечебный корпус Одесского института глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова.

По материалам открытых источников интернет