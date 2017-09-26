наверх
26.09.201706:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    На Кубани автобус протаранил грузовик: 6 человек погибли, более 20 ранены

    (обновлено: )30
    По предварительным данным правоохранителей, экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовиком на трассе М-4 "Дон".
    Скорая помощь в РФ. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В результате столкновении экскурсионного автобуса с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае (Россия) погибли шесть человек, 24 госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД по краю.

    Столкновение автобусов в Нью-Йорке. Видео
    Канал на Youtube CBS New York
    Масштабное столкновение автобусов в Нью-Йорке: есть погибшие и раненые

    Отмечается, что сообщение об аварии в Горячеключевском районе Кубани поступило около 01.00 (по Киеву). По предварительным данным ведомства, экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовиком на трассе М-4 "Дон".

    Смотрите также: Форсаж по-киевски. В столице произошло странное ДТП. Фотофакт

    "В результате ДТП шесть человек погибли, 24 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении. На месте работают сотрудники полиции.

    Южный региональный центр МЧС РФ сообщил, что автобус King Long следовал из Адлера в Нижний Новгород.

    Накануне сообщалось, что в Харьковской области тройное ДТП: пострадали 23 человека, в том числе дети. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины, Германии и Евросоюза
    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    В Днепропетровске открыли базу полка "Днепр-1"
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Президент Петр Порошенко
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Павел Климкин. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия