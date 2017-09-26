На Кубани автобус протаранил грузовик: 6 человек погибли, более 20 ранены

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В результате столкновении экскурсионного автобуса с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае (Россия) погибли шесть человек, 24 госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД по краю.

Отмечается, что сообщение об аварии в Горячеключевском районе Кубани поступило около 01.00 (по Киеву). По предварительным данным ведомства, экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовиком на трассе М-4 "Дон".

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"В результате ДТП шесть человек погибли, 24 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении. На месте работают сотрудники полиции.

Южный региональный центр МЧС РФ сообщил, что автобус King Long следовал из Адлера в Нижний Новгород.

Накануне сообщалось, что в Харьковской области тройное ДТП: пострадали 23 человека, в том числе дети.