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    Происшествия

    Из-за взрыва гранаты под Тернополем погиб полицейский

    (обновлено: )8030
    По данным местного издания, погибшего звали Ростислав Кулик, у него осталась 9-месячная дочь. Предварительная причина взрыва - неосторожное обращение с взрывоопасными предметами.
    На месте гибели полицейского в Тернопольской области, 26 сентября 2017
    facebook.com/gynp.ternopil

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В результате взрыва, прогремевшего во вторник в поселке Великая Березовица возле Тернополя, погиб полицейский роты полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Тернопольской области, участник АТО.

    Предварительная причина взрыва — неосторожное обращение с взрывоопасными предметами.

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    "Около 12:54 на линию "102" поступило сообщение о взрыве возле одного из частных домов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые выясняют все детали инцидента. По предварительной информации, мужчина подорвался предположительно на гранате РГД-5", — говорится в сообщении.

    Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (убийство).

    Местное издание te.20minut.ua пишет, что погибшего звали Ростислав Кулик, у него осталась 9-месячная дочь. В 2016 году он получил награду президента Украины Петра Порошенко "За участие в антитеррористической операции".

    facebook.com/gynp.ternopil
    На месте гибели полицейского в Тернопольской области, 26 сентября 2017

    Ранее сообщалось, что 23-летний парень, подорвавший себя гранатой на пожарной лестнице в одной из многоэтажек Харькова, в прошлом году вернулся из зоны АТО.

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