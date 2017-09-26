Из-за взрыва гранаты под Тернополем погиб полицейский

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В результате взрыва, прогремевшего во вторник в поселке Великая Березовица возле Тернополя, погиб полицейский роты полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Тернопольской области, участник АТО.

Предварительная причина взрыва — неосторожное обращение с взрывоопасными предметами.

"Около 12:54 на линию "102" поступило сообщение о взрыве возле одного из частных домов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые выясняют все детали инцидента. По предварительной информации, мужчина подорвался предположительно на гранате РГД-5", — говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (убийство).

Местное издание te.20minut.ua пишет, что погибшего звали Ростислав Кулик, у него осталась 9-месячная дочь. В 2016 году он получил награду президента Украины Петра Порошенко "За участие в антитеррористической операции".

facebook.com/gynp.ternopil На месте гибели полицейского в Тернопольской области, 26 сентября 2017

Ранее сообщалось, что 23-летний парень, подорвавший себя гранатой на пожарной лестнице в одной из многоэтажек Харькова, в прошлом году вернулся из зоны АТО.