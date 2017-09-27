Взрывы и пожары на военных складах в мире в 2014-2017 годах. Справка

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Почти 22 тысячи гражданских и около 500 семей военнослужащих были эвакуированы в Винницкой области, где спасатели до сих пор не могут потушить пожар на складе боеприпасов, сообщает Генштаб Украины.

Ниже приводится справочная информация о взрывах и пожарах на военных складах в мире в 2014-2017 годах.

2017

26 сентября в Винницкой области произошел пожар, который привел к взрыву боеприпасов. СМИ сообщили, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

22 сентября в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов силовиков, произошло несколько взрывов. 24 сентября пожар был потушен. Во время ликвидации последствий пожара пиротехники изъяли 440 взрывоопасных предметов.

27 августа на оружейном складе воинской части в поселке Гилязи Хызынского района Азербайджана прогремел взрыв. Несколько снарядов упали на ближайшие дома в поселке, вспыхнул пожар. Жители были эвакуированы. По данным Минздрава, пострадали шесть человек.

2 августа в селе Приморское Гудаутского района Абхазии взорвался склад боеприпасов, 64 человека, в том числе российские туристы, получили ранения, две туристки погибли. Взрыв произошел во время замены крыш. На складе находились авиабомбы, артиллерийские снаряды и инженерное имущество.

29 июля склад с боеприпасами загорелся в Комсомольском районе Хабаровского края на территории воинской части. Пожар возник на заглубленном складе с авиационно-ракетным вооружением в населенном пункте Галичный.

Sergei SUPINSKY / AFP Последствия пожаров в Калиновке

13 июля крупный пожар возник на территории зоны размещения военных объектов в турецкой провинции Килис недалеко от границы с Сирией. Огонь из-за ветра перекинулся на склад с боеприпасами, что привело к взрывам. Жертв не было, десять солдат получили несильные отравления продуктами горения и были госпитализированы.

21 апреля произошло возгорание в подземном хранилище стрелковых боеприпасов Западного военного округа вблизи населенного пункта Халино Курской области.

В ночь на 23 марта на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области Украины, начался пожар, который привел к детонации боеприпасов. Была организована семикилометровая "зона безопасности". Погибли два человека, еще пятеро пострадали.

2016

7 ноября взрыв произошел на складе военной техники в городе Латакунга в центральной части Эквадора. В результате погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.

18 октября пожар возник на складе самарского РКЦ "Прогресс" — одного из ведущих ракетно-космических предприятий России. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

4 августа склад ракетно-артиллерийского вооружения загорелся в Володарском районе Нижегородской области, площадь возгорания составляет порядка 100 квадратных метров. Пожар возник на открытой площадке склада в поселке Юганец. Пострадавших нет.

26 июля на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности Азербайджана в городе Ширван в районе складских помещений прогремел мощный взрыв. Причиной взрыва стали искры от утилизируемых изделий. В результате ЧП были госпитализированы 24 человека.

22 июля на предприятии "Укроборонсервис" Хмельницкой области Украины произошел взрыв в ходе утилизации непригодных к использованию боеприпасов – патронов калибра 23 миллиметра. В результате взрыва был поврежден фасад помещения предприятия.

5 июня на армейском складе боеприпасов на Шри-Ланке на военной базе у города Салава, расположенного в 36 километрах к востоку от столицы страны Коломбо, из-за пожара произошло несколько взрывов. Один человек погиб, 47 потребовалась медицинская помощь. По сообщениям СМИ, тысячи эвакуированных были вынуждены покинуть дома, опасаясь за свои жизни. Большинство из госпитализированных после получения медицинской помощи были выписаны из больницы.

31 мая на складе с боеприпасами в индийском штате Махараштра прогремел взрыв и произошел крупный пожар. По разным данным, погибли до 17 человек, еще 19 получили ранения.

27 мая вечером произошел взрыв на военном заводе компании Arsenal в городе Мыглиж в 250 километрах к востоку от болгарской столицы Софии. В результате инцидента погиб 52-летний мужчина.

25 апреля на заводе по производству оружия в Болгарии прогремел взрыв. По данным МВД, инцидент произошел во время ремонтных работ в одном из зданий крупнейшего завода по производству оружия в стране Arsenal в городе Казанлык. Взрыв спровоцировал пожар, который вскоре был локализован. В результате происшествия погибли двое рабочих.

8 марта в Станично-Луганском районе Луганской области в населенном пункте Геевка произошел несанкционированный взрыв на складе боеприпасов 92 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В результате погиб военнослужащий.

2015

29 октября пожар с последующей детонацией снарядов вспыхнул на складе боеприпасов в городе Сватово Луганской области, подконтрольном Киеву. Взрывы были слышны всю ночь, и только 30 октября пожарные смогли приступить к тушению огня. К вечеру Луганская военно-гражданская администрация сообщила о ликвидации пожара и прекращении взрывов. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

18 октября прогремел взрыв на территории армейского склада в Алжире. Инцидент произошел в провинции Айн-Дефла на севере страны. Погибли четыре человека, десятки получили ранения.

16 сентября в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции взорвался склад с боеприпасами, принадлежащий спецназу управления безопасности Турции. После взрыва возник сильный пожар.

24 августа произошел взрыв на американской военной базе в японском городе Сагамихара. В результате возникшего после взрыва пожара полностью выгорел одноэтажный склад площадью 900 квадратных метров. Склад принадлежал базе снабжения американского военного объекта. Данных о пострадавших нет.

4 апреля несколько взрывов прогремели на территории военного завода в центральной части Болгарии на территории ВМЗ-Сопот около населенного пункта Иганово. По сообщению полиции, пострадавших нет.

20 марта на заводе боеприпасов также прогремел взрыв. По данным СМИ, тогда на складе ВМЗ-Сопот взорвались около двух тысяч неуправляемых ракетных снарядов, в результате инцидента никто не пострадал.

28 марта в результате взрывов, прогремевших на складе с боеприпасами в городе Аден на юге Йемена, погибли, по меньшей мере, девять человек.

2014

8 августа мощный взрыв прогремел на военном заводе болгарского города Костенец. Инцидент произошел утром на заводе "ТЕРЕМ – Цар Самуил", который занимается утилизацией боеприпасов. Пострадали десять человек.

18 июня взрыв прогремел на оружейном складе в городе Хэнъян в провинции Хунань в центре Китая. В результате взрыва 17 солдат погибли. Взрыв прогремел в тот момент, когда солдаты складировали оружие. Никто из мирного населения не пострадал.

5 марта произошел взрыв на складе боеприпасов, принадлежащем индонезийскому военно-морскому спецназу Kopaska и расположенном в джакартском порту Танджунг-Приок. По меньшей мере 25 индонезийских военных моряков получили ранения.

26 января взрыв произошел на оружейном складе в Демократической республике Конго. По данным местных властей, из-за удара молнии на территории склада в городе Мбужи-Майи возник пожар, а затем произошел взрыв. Погибли 20 человек, 50 получили ранения. Среди погибших женщины и дети.